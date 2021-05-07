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Kumar baskınında polisten kaçmak için tuvalete ve tezgah altına saklandılar

Kırıkkale'de ruhsatı bulunmayan bir kıraathaneye "kumar" baskını yapan polis ekipleri , ceza almamak için saklanan 2 kişiyi tuvalette, diğer 2 kişiyi de tezgah altında yakaladı. Yapılan baskınlarda kıraathanede ve oto tamircide yasa dışı kumar oynayan 17 kişiye toplamda 106 bin 250 lira idari para cezası uygulandı.

07 Mayıs 2021 Cuma 12:28
Kumar baskınında polisten kaçmak için tuvalete ve tezgah altına saklandılar
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Tüm Türkiye’yi kapsayan korona-virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında tüm illerde denetimler sürüyor. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "tam kapanma" uygulaması sebebiyle kapalı olması gereken mekânlarda "kumar" oynayan kişilere yönelik operasyonları son hız devam ettiriyor. Kırıkkale Gündoğdu Mahallesi'ndeki ruhsatsız bir kıraathaneye ihbar üzerine baskın düzenleyen ekipler mekân dışında bir süre bekleyerek kapının açılması ile içeri girdi.


Polisin geldiğini gören vatandaşlardan 2 kişi ceza yememek için tuvalette, diğer 2 kişi de tezgâh altında saklandı. Polis tarafından yakalanan bu kişiler yanında soba içerisinde iskambil kâğıtları ile masa altına zulalanan bira şişeleri polis tarafından bulundu. Mekânda bulunan kişilere GBT sorgulaması yapıldı. Korona-virüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle yakalanan 12 kişiye 6 bin 250'şer liradan toplamda 75 bin lira idari para cezası uygulandı.

Öte yandan başka bir bölgede bulunan bir oto tamir dükkânına yapılan baskında içeride bulunan 5 kişinin "kumar" oynadığını tespit edildi. Korona-virüs tedbirlerini ihlal eden 5 kişiye de toplamda 31 bin 250 lira idari para cezası verildi.


Son Güncelleme: 07.05.2021 19:22
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Anahtar Kelimeler:
KırıkkaleBaskınKumar
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