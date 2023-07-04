Kurban Bayramı Tatili Sonrası Sazlıbosna Gölü Çöplüğe Döndü

9 günlük Kurban Bayramı tatilini bazı vatandaşlar tatil beldeleri ve bölgelerinde değerlendirirken, bazı vatandaşlar ise İstanbul'da yer alan mesire alanları, göl ve deniz kıyılarına gitmeyi seçti.

Bayram tatilinin son bulmasının ardından Sazlıbosna Gölü ve çevresinde piknikçilerin ardında bıraktığı alkol şişeleri, plastik atıklar, mangal çöpleri göl kıyısını adeta çöplüğe çevirdi.

Diğer yandan Sazlıbosna Gölü ve çevresi dron ile görüntülendi.