Kurban Bayramı’nda kısıtlama olacak mı, sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?

Ramazan Bayramı kutlanalı yaklaşık bir ay oldu. Müslüman dünyası artık Kurban Bayramı’nın hazırlıklarına başladı. İntenette en çok araştırılan konular arasında ise bayramda sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmayacağı yer alıyor. İşlerine giden milyonlarca insan da bu soruların cevaplanmasını bekliyor.
Cumhurbaşkanlığı’ndan veya İçişleri Bakanlığı’ndan sokağa çıkma yasağı ile ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. Kararın bayramdan önceki son Kabine Toplantısı’nda açıklanması bekleniyor.
Son Güncelleme: 09.06.2021 09:49