İstanbul 25°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
1447
ALTIN
521.264
DOLAR
8.5739
STERLİN
12.1558
EURO
10.4528
Deniz Seki nasıl zayıfladı? Deniz Seki bikinili fotoğrafı ile sosyal medyayı salladı!
Son Dakika
Deniz Seki nasıl zayıfladı? Deniz...
Denizli'de kızını silahla vuran baba tutuklandı
Denizli'de kızını silahla vuran baba...
FaceTime'dan yeni güncelleme! Android ve web desteği geliyor!
Son Dakika
FaceTime'dan yeni güncelleme! Android ve...
Kara mantar salgınından ölenlerin sayısı 370’e yükseldi
Kara mantar salgınından ölenlerin sayısı...

Kurban Bayramı’nda kısıtlama olacak mı, sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla beraber bayramda kısıtlama olacak mı, sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? soruları gündemde yer almaya başladı. İşte merak edilenler…

09 Haziran 2021 Çarşamba 09:49
Kurban Bayramı’nda kısıtlama olacak mı, sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?
Takip Et:

Ramazan Bayramı kutlanalı yaklaşık bir ay oldu. Müslüman dünyası artık Kurban Bayramı’nın hazırlıklarına başladı. İntenette en çok araştırılan konular arasında ise bayramda sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmayacağı yer alıyor. İşlerine giden milyonlarca insan da bu soruların cevaplanmasını bekliyor.


Geçtiğimiz sene Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmamıştı. 31 Temmuz ile 3 Ağustos günleri arasında gerçekleşen bayrama herhangi bir tatil eklemesi yapılmamıştı. Bu sene ise Kurban Bayramı’na 19 Temmuz 2021 Salı günü idrak edilecek. Bayramın ilk günü 20 Temmuz Salı, son günü ise 23 Temmuz Cuma günü olacak. İnsanlar son günün hafta sonu öncesine gelmesi nedeniyle tatilin uzaya bileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Cumhurbaşkanlığı’ndan veya İçişleri Bakanlığı’ndan sokağa çıkma yasağı ile ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. Kararın bayramdan önceki son Kabine Toplantısı’nda açıklanması bekleniyor.

 


Son Güncelleme: 09.06.2021 09:49
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kurban BayramıSokağa çıkma Yasağı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya'da 16 yaşında ki genç kız odasında ölü olarak bulundu
Antalya'da 16 yaşında ki genç kız odasında ölü olarak bulundu
Konya'nın Ilgın ilçesinde tır ile otomobil çarpıştı: 2 ölü!
Konya'nın Ilgın ilçesinde tır ile otomobil çarpıştı: 2 ölü!
Tarihte bugün ne oldu? 7 Haziran tarihinde hangi önemli olaylar oldu?
Tarihte bugün ne oldu? 7 Haziran tarihinde hangi önemli olaylar oldu?
Tekirdağ'da bir kişi evinde ölü bulundu!
Tekirdağ'da bir kişi evinde ölü bulundu!
İstanbul'da freni boşalan İETT otobüsü metro istasyonu inşaatına çarparak durdu
İstanbul'da freni boşalan İETT otobüsü metro istasyonu inşaatına çarparak durdu
İstanbul'da İETT otobüsü kaza yaptı!
İstanbul'da İETT otobüsü kaza yaptı!

Popüler Haberler

Müge Anlı Melisa Nacak kimdir, bulundu mu? Melisa Nacak'a ne oldu?
Apple İOS 15 ne zaman çıkacak? İOS 15 sürümü ile gelecek özellikleri neler?
macOS 12 Monterey yenilikleri neler
Zilkade ayı nedir? Zilkade ayında kılınacak namazlar ve Zilkade ayı ilk gece namazı kılınışı! Zilkade 9. gecesi kılınacak 2 rekat namaz
Çeşme Alaçatı icradan satılık dubleks mesken
Sedat Peker'in hangi tweetlerine erişim engeli geldi?
Masterchef Türkiye yayına ne zaman başlıyor? Masterchef 2021 1. bölüm fragmanı yayınlandı
1 Bitcoin kaç dolar? 9 Haziran Ethereum ve Dogecoin ne kadar oldu?
Şehit Jandarma Astsubay Egemen Öztürk nereli, kaç yaşında, evli mi?
2021 Karneler ne zaman verilecek? Okulların kapanacağı ve yaz tatili tarihi belli oldu mu?
Show TV Üç Kuruş dizisi ne zaman başlayacak? Üç Kuruş dizisi oyuncu kadrosunda kimler var, konusu ne?
2021 Çocuk yardım parası ne kadardır? Çocuk yardım parası ne zaman ödenir? Çocuk yardımı başvuru şartları
LGS sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak 2021? LGS 2021 tercihler ne zaman yapılacak?
Can Topçu kimdir, hangi dizilerde oynadı?
Teşkilat dizisi yeni sezon ne zaman başlayacak?
Masumlar Apartmanı yeni sezon ne zaman başlayacak? Trt 1 Masumlar Apartmanı 2. sezon tarihi
Nescafe Gold 17. dönem çekiliş sonuçları hediye kazanan asil ve yedek talihliler
Exxen Leyla ile Mecnun yeni sezonda yeni Leyla kim olacak?
Acun Medya Akademi nedir? Acun Medya Akademi başvuru ücretleri ne kadar? Acun Medya Akademide hangi eğitimler verilecek?
GTA E3 başladı mı? GTA E3 ne zaman hangi tarihte yapılacak?
2021-2022 sezonu Süper Lig ne zaman başlayacak, başlama tarihi nedir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber ve Haberler Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.