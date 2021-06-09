Kurban Bayramı’nda kısıtlama olacak mı, sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?

Ramazan Bayramı kutlanalı yaklaşık bir ay oldu. Müslüman dünyası artık Kurban Bayramı’nın hazırlıklarına başladı. İntenette en çok araştırılan konular arasında ise bayramda sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmayacağı yer alıyor. İşlerine giden milyonlarca insan da bu soruların cevaplanmasını bekliyor.

Geçtiğimiz sene Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmamıştı. 31 Temmuz ile 3 Ağustos günleri arasında gerçekleşen bayrama herhangi bir tatil eklemesi yapılmamıştı. Bu sene ise Kurban Bayramı’na 19 Temmuz 2021 Salı günü idrak edilecek. Bayramın ilk günü 20 Temmuz Salı, son günü ise 23 Temmuz Cuma günü olacak. İnsanlar son günün hafta sonu öncesine gelmesi nedeniyle tatilin uzaya bileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Cumhurbaşkanlığı’ndan veya İçişleri Bakanlığı’ndan sokağa çıkma yasağı ile ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. Kararın bayramdan önceki son Kabine Toplantısı’nda açıklanması bekleniyor.