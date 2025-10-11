Küre'de Kara Yolu Kenarında 2 Ayı Yavrusu Bölge Sakinleri Tarafından Besleniyor

Küre'de Kastamonu-Küre kara yolu kenarında görülen 2 ayı yavrusu, bölge sakinleri tarafından besleniyor; uzmanlar insan kaynaklı beslenmenin risklerine dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 11.10.2025 12:42
Güncelleme Tarihi: 11.10.2025 12:42
ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'nun Küre ilçesinde, kara yolunun kenarındaki ormanlık alanda görülen 2 ayı yavrusu, bölge sakinleri tarafından besleniyor.

Annelerinin araç çarpması sonucu öldüğü düşünülen yavrular bir süredir Kastamonu-Küre kara yolunun ilçe girişi yakınlarında görülüyor. Bir yaşlarında oldukları tahmin edilen ayıları gören vatandaşlar, bölgeye yemek bırakmaya başladı.

Bölgeye İlgi ve Vatandaşların Davranışı

Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine ilçenin yanı sıra çevre ilçelerden gelenler ayıları yakından görüp hem onları besliyor hem de özçekim yapıyor.

Ayıları görmeye gelenlerden Furkan Okur, AA muhabirine, Küre ilçesinde aile hekimliği yaptığını söyledi. Kastamonu'da ikamet ettiğini belirten Okur, "Her gün sabah 8'de mesaiye geliyoruz, akşam 5 sularında eve dönüyoruz. Her gün görüyorduk, bugün de denk geldi. Baktık vatandaşlar var, biz de inip bakalım dedik. Sabah akşam selamlaşıp gidiyoruz. Bölgenin maskotu oldular." dedi.

Taksici Ergun Gökgöz ise ayıların bölge sakinlerince beslendiğini dile getirerek, "Ayı izlemeye geliyorlar. Biz de arada bir müşteri getiriyoruz buraya. Ayıların fotoğrafını çektiğimizde sosyal medyaya atıyoruz. Görenler, 'Oradaysa bizi de götürün' diyor. Biz de getiriyoruz, sonra fotoğraf çekip gidiyorlar." ifadelerini kullandı.

İmam hatip Sedat Kaysel de bölge halkının ayıları çok sevdiğini vurgulayarak, "Ayılar ilçemizin adeta maskotu haline geldi. Vatandaşımız da sağ olsun, çok merhametli. Gelen giden ekmek atıyor. Hatta Doğanyurt ilçesinden bir ağabeyimiz elma getirdi, verdi. Çevre illerden bile görmeye gelenler olduğunu duyduk. Vatandaşlarımız ayıyı merak ediyor, görme fırsatını da burada yakalıyor." diye konuştu.

Uzman Uyarısı: İnsan Kaynaklı Beslenmenin Riskleri

Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Özkan Evcin ise bozayıların yüksek öğrenme yeteneğine sahip memeliler olduğunu belirterek, iklim değişikliği ve diğer olumsuz etkenler nedeniyle doğal besin kaynaklarına ulaşımın zorlaştığını söyledi. Bu nedenle kolay erişilebilir besinleri tercih etme eğilimi gösterdiklerini anlattı.

Evcin, bu durumun yaban hayvanlarında çöplükler veya yerleşim yerleri çevresinde yiyecek bulmaya alışma davranışı olarak ortaya çıktığını vurgulayarak şunları kaydetti: "Yaban hayvanlarının insan kaynaklı gıda kaynaklarına alışması, türlerin doğal beslenme davranışlarını, mevsimsel yaşam döngülerini ve doğadaki ekolojik rollerini olumsuz etkilemektedir. Ayrıca bu durum insan-yaban hayatı çatışmalarının daha da artmasına neden olabilmektedir."

Doç. Dr. Evcin, insan kaynaklı beslenmenin zararlarına dikkat çekerek, "Bu yiyeceklere alışan hayvanlar yiyeceğin kaynağı kesildiğinde daha agresif ve beklenmeyen davranışlar gösterebilme potansiyeline sahiptir." ifadelerini kullandı. Evcin, bu nedenle bozayı popülasyonlarının sağlıklı korunması ve sürdürülebilir insan-yaban hayatı ilişkileri için yaban hayvanlarının insan kaynaklı besinlerle beslenmemesi gerektiğini vurguladı.

Uzman, alınması gereken önlemler arasında evsel atıkların ve çöplerin güvenli biçimde depolanması, kamp alanlarında yiyeceklerin korunaklı saklanması ve tarımsal atıkların uygun şekilde bertaraf edilmesini saydı.

