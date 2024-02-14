Kurt Sürüsüne Karışan Kediyi Türkiye'de 974 Kişiden Sadece 27’si 10 Saniyede Fark Etti: 10 Saniyede Görebilenler Çok Zeki

Kurtların İçinde Gizli Bir Kedi! Bu Testi 10 Saniyede Çözebilenler Dahi

Gözlerimiz ve beynimiz arasındaki ilişkiyi anlamak için optik illüzyonlar mükemmel birer araçtır. Optik illüzyonlar bize gerçekliği nasıl algıladığımızı gösterir. Bazen de bizi aldatır.





Bu optik illüzyon testi de ilk bakışta kafa karıştırıcı olabilir. Ama görsele iyice baktığınızda kurtların arasına saklanmış olan kediyi kolayca görebileceksiniz.

KURTLARIN ARASINDAKİ KEDİYİ BULABİLDİNİZ Mİ?

Bu test Türkiye’de 974 kişiye yapıldı ve sadece 27 kişi 10 saniyede kediyi bulabildi. Bu yüzden bu test çok zorlayıcı bir test.







Çok dikkatli olun; resmin herhangi bir yerinde saklanıyor olabilir. Zaman azalıyor…

Bu testte kediyi bulmak başta zor gelebilir. Eğer hala kediyi göremiyorsanız resmin sol alt köşesine bakabilirsiniz.

Acele et; zaman geçiyor.

Ve…

Süre doldu.

Artık bakmayı bırakın.

Eğer siz de kedinin yerini merak ediyorsanız işte cevabı:



