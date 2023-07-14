Kurumuş çiçeklere can suyu oluyor! İlaçsız, kimyasalsız çiçek canlandıran yöntem

Evlerde bakılan çiçekler zaman zaman bazı etkenler sebebiyle kuruyor. Ancak doğal yöntemlerle çiçekleri canlandırmak çok kolay! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KURUYAN ÇİÇEKLERİ CANLANDIRMAK

Evde çiçek bakmak çok güzel olsa da çiçeklerin bakımsız kaldığı zaman kuruması kaçınılmaz oluyor. Çiçeklerin düzgün şekilde büyüyebilmesi için hem doğru bir bakım hem de sevgi gerekiyor. Çiçeklere düzenli şekilde gübre vermek önem taşıyor. Muz kabuğu çiçeklere doğal gübre oluyor! Muz kabuğu içinde olan fosfor, kalsiyum, magnezyum, demir gibi birçok farklı minerali içinde barındırır ve çiçekler bu minerallere ihtiyaç duyar.





Bu mineraller ise çiçeklerin sağlıklı olarak büyümesini sağlıyor. Muz kabuğunu küçük parçalar halinde doğrayarak çiçek diplerine gömebilirsiniz. Bu kabuklar yavaş şekilde çiçek toprağına karıştıkça çiçek kökleri beslenir. Aynı zamanda muz kabuklarını bir suda kaynatarak suyu süzdükten sonra çiçek yapraklarına ya da toprağına sıkabilirsiniz. Bu yöntem de epey işe yaramaktadır. Ancak muz kabuğu uygularken bazı noktalara dikkat etmeniz gerekiyor. Muz kabuğunu fazla şekilde koyarsanız çiçekler yanabilir ya da böceklenme olabilir. Muz kabuğunu çiçekleriniz için tercih ederken organik şekilde yetiştirilen muzlardan seçmeniz önemlidir. Muz kabuğunu kullanmadan önce iyice yıkayıp kurutmanız da önem taşır.