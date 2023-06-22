Kütahya-Afyonkarahisar Karayolunda Tır ve Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Kütahya-Afyonkarahisar Karayolu'nun 5. kilometresinde meydana gelen trafik kazasında, 42 AOY 616 plakalı tır ile 43 NK 054 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.