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Kütahya-Afyonkarahisar Karayolunda Tır ve Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

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Kütahya-Afyonkarahisar Karayolunda Tır ve Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı
Kütahya-Afyonkarahisar Karayolu'nun 5. kilometresinde meydana gelen trafik kazasında, 42 AOY 616 plakalı tır ile 43 NK 054 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

Kütahya-Afyonkarahisar Karayolunda Tır ve Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Kütahya-Afyonkarahisar Karayolu'nun 5. kilometresinde meydana gelen trafik kazasında, 42 AOY 616 plakalı tır ile 43 NK 054 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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