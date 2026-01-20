Kütahya'nın Altyapı Öncelikleri İLBANK ile Görüşüldü

Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, İLBANK Genel Müdürü Eyyüp Karahan ile Kütahya’nın içme suyu, atıksu arıtma ve kredilendirme süreçlerini görüştü.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 09:46
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 09:46
Kütahya'nın Altyapı Öncelikleri İLBANK ile Görüşüldü

Kütahya’nın altyapı öncelikleri İLBANK ile masaya yatırıldı

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, kentteki altyapı yatırımlarına ilişkin projeleri değerlendirmek üzere İller Bankası (İLBANK) Genel Müdürü Eyyüp Karahan’ı ziyaret etti. Yapılan görüşmede, şehrin öncelikli altyapı ihtiyaçları ve projelerin kredilendirme süreçleri ayrıntılarıyla ele alındı.

Görüşmede öne çıkan projeler

Toplantıda, şehir genelindeki yaklaşık 600 kilometrelik içme suyu şebeke hattı içinde 120 kilometresinin rehabilitasyonu öncelik olarak değerlendirildi. Ayrıca, Atıksu Arıtma Tesisi bünyesinde planlanan çamur kurutma tesisi ile arıtılan suyun bir bölümünün geri kazanılarak tarımsal sulamada kullanılması hedeflenen yeni arıtma yatırımı masaya yatırıldı.

Altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yolların yenilenmesi amacıyla yapılacak asfaltlama çalışmalarında kullanılmak üzere bitüm temini de görüşmede gündeme gelen konular arasında yer aldı.

Değerlendirme ve kapanış

Toplantının ardından açıklama yapan Başkan Eyüp Kahveci, Kütahya’nın sürdürülebilir altyapı hedeflerine katkı sağlayacak projelere gösterilen ilgi ve destek için İLBANK Genel Müdürü Eyyüp Karahan’a teşekkür etti. Ziyaret, karşılıklı iyi dilek temennileri ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sonlandırıldı.

