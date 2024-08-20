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Kütahya Tavşanlı Höyük'te 3 Bin 750 Yıllık Fayans Silindir Mühür Bulundu

Kütahya Tavşanlı Höyük'te yapılan kazılarda, Asur Ticaret Kolonileri Çağı'na ait nadir bir mühür gün yüzüne çıkarıldı.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 12:04
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 12:14
Kütahya Tavşanlı Höyük'te 3 Bin 750 Yıllık Fayans Silindir Mühür Bulundu

Kütahya Tavşanlı Höyük'ten Tarihe Işık Tutan Bir Buluntu

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Tavşanlı Höyük'te yürütülen arkeolojik kazılar sonucunda, 3 bin 750 yıllık bir değere sahip olan fayans silindir mühür gün yüzüne çıkarıldı.

Keşif, Tarihsel Bağlantıları Ortaya Koyuyor

Buluntunun, Asur Ticaret Kolonileri Çağı'nın sonlarına tarihlenen bir katmanda, şehri yerle bir eden bir saldırının izlerini barındıran yangın tabakası içinde bulunduğu belirtildi. Bu mührün Anadolu'nun ticaret tarihinde önemli bir boşluğu doldurması bekleniyor.

Nadir Bir Mühür: İçinde V Motifleri Barındırıyor

Mühür, fayanstan yapılmış olup, üst ve alt kısmı çizgilerle süslenmiştir. İç kısmında ise iç içe geçmiş ikili ve üçlü "V" motifleri yer almaktadır. Batı Anadolu'daki ilk örnek olarak kaydedilen bu mühür, doğu ve batı arasında yeni ticaret yollarının varlığını ortaya koymaktadır.

Yangın Tabakası ve Diğer Buluntular

Kazı çalışmalarında ortaya çıkan diğer buluntular, bölgenin Mezopotamya ve Orta Anadolu ile bağlantısını güçlendirmektedir. Ancak yangın tabakasındaki molozlar arasında bulunan silahlar ve dört farklı bireye ait insan kalıntıları en çarpıcı keşif olarak öne çıkmaktadır.

Bakan Ersoy'dan Açıklama

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, 3 bin 750 yıllık mührün Anadolu'nun tarihine yeni bir perspektif sunduğunu ifade etti. "Bu değerli bulgu, Anadolu'nun doğu ile batı arasındaki ticaret yollarındaki kritik rolünü ortaya koyuyor. Eserimiz, kültürel mirasımızın zenginliğini ve çeşitliliğini bir kez daha kanıtladı" şeklinde konuştu. Ayrıca kazı ekibine teşekkür etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yer alan Tavşanlı Höyük'te yapılan...

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yer alan Tavşanlı Höyük'te yapılan arkeolojik kazılar sonucunda, 3 bin 750 yıllık ticaret buluntusu olan fayans silindir mührün gün yüzüne çıkarıldığını duyurdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yer alan Tavşanlı Höyük'te yapılan...

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yer alan Tavşanlı Höyük'te yapılan arkeolojik kazılar sonucunda, 3 bin 750 yıllık ticaret buluntusu olan fayans silindir mührün gün yüzüne çıkarıldığını duyurdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yer alan Tavşanlı Höyük'te yapılan...

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yer alan Tavşanlı Höyük'te yapılan arkeolojik kazılar sonucunda, 3 bin 750 yıllık ticaret buluntusu olan fayans silindir mührün gün yüzüne çıkarıldığını duyurdu.

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