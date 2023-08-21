Kütahya, Uşak, Burdur, Ankara, Bolu, Karabük ve 15 ile acil uyarı! Felaket kapınıza kadar geldi

Türkiye'nin kavrulduğu bu günlerde, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) bir kez daha vatandaşları sıcak hava dalgası ile mücadele konusunda uyararak, sıcaklıkların adeta tavan yapacağına işaret etti. 19 Ağustos Cumartesi gününe ilişkin yapılan analizlere göre, 41 ildeki termometrelerin 35 dereceyi aşarak daha da yukarılara tırmanacağı öngörülüyor.

O SAATLERDE SAKIN DIŞARI ÇIKMAYIN





Göz alıcı güneş ışınları giderek güç kazanıyor ve bu da özellikle güneşin acımasız çarpmasına karşı tetikte olmayı gerektiriyor. Meteoroloji yetkilileri, "Sıcak hava dalgası etkisi altındayken, özellikle kronik sağlık sorunları yaşayanlar, yaşlılar ve çocuklar gibi risk gruplarına mensup vatandaşlarımızın, günün en yüksek sıcaklık seviyelerine denk gelen 11 ile 16 saatleri arasında titizlikle davranmalarının önemli olduğunu" vurguladı.

Vatandaşlar, serinlemek adına plajlara akın etse de, MGM'nin uyarılarıyla da uyum içinde hareket etmek gerekiyor. Sıcaklıkla mücadele sadece bir hava durumu değil, aynı zamanda bir sağlık meselesi. Unutmayalım ki, her güzel günün ardında sağlığımıza dikkat etmek ve gerektiğinde tedbirler almak da yer almalıdır.