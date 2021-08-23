Kütahya'da kahreden kaza! Nişan hazırlığı yapan genç kıza otomobil çarptı..

Kütahya'da, yaya geçidini kullanarak karşıdan karşıya geçmek isteyen 21 yaşındaki Esra Uslu, kendisine çarpan otomobilin altında kaldı. Apar topar hastaneye kaldırılan Uslu, doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği bildirildi.

Olay dün akşam saatlerinde Fuat Paşa Mahallesinde meydana geldi. Adnan Menderes Caddesi üzerinde ilerleyen Esra Uslu isimli bir genç kız polis merkezine yakın bir noktada bulunan yaya geçidinden karşıdan karşıya geçiyordu. Tam o sırada sanayi istikametine doğru seyir halinde olan Halil İbrahim Ergun yönetimindeki bir otomobil yaya geçidine geldiği sırada karşıya geçmeye çalışan Esra Uslu'ya hızla çarptı. Genç kız kanlar içinde yere yığıldı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar olayı hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Esra Uslu'yu hemen ambulansa alarak Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldılar. Burada tedavi altına alınan Uslu'nun doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği bildirildi.

Kaza sonrası Esra Uslu'nun ölümüne neden olan otomobil sürücüsü, polis tarafından gözaltına alındı. Halil İbrahim Ergun isimli sürücünün emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtilirken talihsiz genç kızın bir süre önce sözlendiği ve 1 hafta sonra da nişan yapmak için hazırlık yaptığı öğrenildi.