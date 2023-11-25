Kuyumcular fellik fellik bunu arıyor! Her bir tanesi servet değerinde: Evinde olan bayram edecek

Piyasada yoğun talep gören yatırım sınıfı altının tedarikinde kuyumcuların sıkıntı yaşadığı bildirilse de artık eskisi kadar basılmayan altın bu kategoride liderliğini sürdürüyor. Altın yatırımı denince pek çok kişinin aklına bilezik, kıymetli altın ve gram altın gelse de geçmişin yeni hobisinin farklı olduğu ortaya çıktı.

İSLAM MEMİŞ'TEN SON ALTIN ​​YORUM

Altın ve gümüş piyasası uzmanı İslam Memiş, yaptığı açıklamada, "1.850 ila 1.875 lira aralığına sadık kalacağım" dedi. Bu hafta geri alım fırsatı var. 1.850 liradan 2.000 liraya kadar yolculuğa hazırlanın. 2024 için ilk hedefim ise 2 bin 500, ardından 2 bin 700 lira geliyor." dedi ve 2024 için yeni tahminini açıkladı.

Ekonomik gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş, "Dolarla (altın, gümüş, euro, pound, bitcoin) herhangi bir şey almakta bir sakınca görmüyorum. Bekleyeceğim. Borsada hedef 8 bin 150 puan.Artış bu hafta da devam edecek Ancak teknik olarak aşağıda boşluklar görülüyor. 8 bin 150 puan seviyesini gördükten sonra destek seviyelerini yeniden yorumlamak gerekiyordu” dedi.

BEŞİ BİR YERDE ALTIN KUYUMCULARIN RADARINA GİRDİ





Son zamanlarda Beşlik altın şeklinde bilinen kuyumcuların Beşi Bir Yer altınına olan ilgileri arttı. Piyasada sınırlı miktarda bulunan ve dolaşım sorunu yaşayan 5'i 1 arada altına ilgi artarken, 5'i 1 altının fiyatı da 61 bin 667 TL rakamıyla büyük ses getirdi.

Beşi Bir Yerde altını 1927 yılında basılmış olup 22 ayar ağırlığındadır. Beşi Bir Yerde altınlarının 1'i 500 lira, 2'si 250 lira ve 2'si 100 lira olmak üzere toplam 1.000 lira değeri bulunuyor. Beşi Bir Yerde oalrak tanımlanan altın artık eskisi kadar basılmadığı için piyasada sınırlı miktarlarda mevcut. Bu nedenle söz konusu altın yatırımcılar tarafından değerli yatırım aracı olarak değerlendirilmektedir.

Altın fiyatlarının son dönemde artmasıyla birlikte fiyatı da arttı. Beşi Bir Yerde altını 21 Kasım 2023 Salı itibarıyla 61 bin 667 TL'ye satıldı. Beşi Bir Arada altın fiyatlarının, piyasada altının sınırlı bulunması ile birlikte artan yatırımcı ilgisi nedeniyle daha da artması bekleniyor.

BEŞİ BİR YERDE ALTIN ŞİMDİLERDE ALINIR MI?

Beşi Bir Yerde Altın yatırım yapmak isteyenlere yönelik oldukça değerli yatırım aracıdır. Piyasadaki arzın sınırlı olması ve artan altın fiyatları sebebiyle Beşi Bir Yerde altının gelecekte daha da değerli hale gelmesi bekleniyor. Dolayısıyla Beşi Bir Arada altın yatırımcılar için aslında iyi bir seçim olabilmektedir. Beşi Bir Arada altın, kuyumculardan ve banka altın alım satım şubelerinden satın alınabiliyor.