Kuzey Makedonya'da 10. Uluslararası Yahya Kemal Beyatlı Türkçe Şiir Şöleni Gerçekleşti

Kuzey Makedonya'da Şiirle Dolu Bir Gün

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, 10. Uluslararası Yahya Kemal Beyatlı Türkçe Şiir Şöleni coşkuyla gerçekleştirildi. Türkiye ve Kuzey Makedonya Kültür ve Turizm Bakanlıkları'nın himayelerinde, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) destekleriyle, Köprü Derneği öncülüğünde düzenlenen bu anlamlı etkinlik, Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) tarafından organize edildi.

Katılımcılar ve Anlamı

Etkinliğe, TİKA Başkan Yardımcısı Mahmut Çevik, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, şairler ve edebiyatseverler katılım gösterdi. Çevik, etkinliğin Kuzey Makedonya'daki Türklerin bayramı olan 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı çerçevesinde gerçekleştirildiğini ve Yahya Kemal Beyatlı'nın doğumunun 140. yılına ithafen düzenlendiğini vurguladı.

Şiir ve Kültür

Konuşmasında şairin eserleri ve kültürel mirası üzerinde duran Çevik, "Şiirler, Türk milletinin dilini, geleneğini, kültürünü ve tarihini gelecek nesillere aktarma aracıdır." şeklinde konuştu. Ayrıca, etkinliğe katılan bölgedeki birçok ünlü şairin de Yahya Kemal’in şiir anlayışını tartışacaklarını ifade etti.

Üsküp’ten Türk Dünyasına Sesleniş

MATÜSİTEB Başkanı Tahsin İbrahim de etkinliği Türkçe Eğitim Bayramı münasebetiyle düzenlediklerini belirterek, "Üsküp, Türk dünyasının birçok bölgesinden gelen şairlerle dolu bir şiir şehri. Yahya Kemal Beyatlı’nın doğum yeri olduğu için bu etkinlik burada ayrı bir anlam kazanıyor." dedi.

Bölgeden Şiir Dinletileri

Etkinlikte, Kuzey Makedonya'dan Leyla Şerif Emin, Kosova'dan Zeynel Beksaç gibi şairlerin yanı sıra Türkiye'den gelen şairler de eserlerini seslendirdi. Yahya Kemal Beyatlı, 2 Aralık 1884'te Üsküp'te dünyaya gelmiş, Türk edebiyatının önemli isimlerinden biri olarak tanınmıştır.