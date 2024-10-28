Kuzey Makedonya’da Türk Sinema Günleri Başladı

Kuzey Makedonya’da Türk Sinema Günleri Etkinliği Başladı

Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp ve İştip'te düzenlenen Türk Sinema Günleri etkinliği, sinema tutkunlarıyla buluştu. Etkinlik, başkent Üsküp'teki Kinoverzum Sineması'nda başladı.

Önemli İsimler Etkinlikte Bir Araya Geldi

Etkinliğin açılışına, Türkiye’nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Kinoverzum Sineması'nın sahibi Jordan Gjorcev ve Türk kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Ulusoy, bu etkinliğin Türkiye Cumhuriyeti’nin 101. yıl dönümü kapsamında düzenlendiğini vurgulayarak, "Kültür ve Turizm Bakanlığımızın katkılarıyla dört akşam boyunca uluslararası alanda tanınmış bir yönetmenin iki filminin de yer aldığı dört Türk filmi izleyicilerle buluşacak," şeklinde konuştu.

Kinoverzum Sineması’ndan Destek

Kinoverzum Sineması'nın sahibinden gelen ifadeye göre, Gjorcev, Türkiye ile dostluk ilişkilerini güçlendiren kültürel etkinliklere destek vermekten mutluluk duyduğunu belirtti. "Etkinliğin bu yıl geleneksel bir hale gelmesini umut ediyoruz ve gelecek yıl için dört sinema salonunu da kullanmayı hedefliyoruz," dedi.

Etkinlik Detayları

Türk Sinema Günleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, Türkiye’nin Üsküp Büyükelçiliği’nin himayesinde, Kültür ve Tanıtma Müşavirliği tarafından 28-31 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Etkinlik boyunca sinemaseverler, dört gün süresince farklı Türk filmlerini izleme fırsatı bulacaklar.

Bu organizasyon; Türk kültürünü tanıtmak ve iki ülke arasındaki kültürel bağı güçlendirmek adına büyük önem taşıyor.

Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te ve İştip kentinde Türk Sinema Günleri etkinliği başladı.

Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te ve İştip kentinde Türk Sinema Günleri etkinliği başladı.