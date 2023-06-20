Lapseki'de Kiraz Yarışması Yapıldı

Çanakkale Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, geleneksel hale gelen kiraz yarışmasının ilçede büyük heyecan yarattığını söyledi. Yarışmanın iki kategoride yapıldığını belirten Yılmaz, 18 üreticinin katıldığı Ziraat-900 kategorisi ve 19 üreticinin katıldığı diğer çeşitler kategorisinde jüri üyelerinin en iyi, en güzel kirazı seçeceğini belirtti. AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas ise Lapseki'nin dünyanın en büyük orta açıklıklı köprüsüne sahip olduğunu ve dünyanın en büyük kirazlarının da burada yetiştirildiğini ifade etti. Yarışmada jüri tarafından tat, aroma, gramaj, sap kalitesi gibi kriterlerde değerlendirilen kirazlar sonucunda Ziraat-900 kategorisinde Hasan Doğan birinci olurken, diğer kategoride birinciliği İsmail Okutucu elde etti.