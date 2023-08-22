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Limon kabuğunun bu faydaları sır gibi saklanıyordu! Öğrenince bir daha vazgeçemeyeceksiniz

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Limon kabuğunun bu faydaları sır gibi saklanıyordu! Öğrenince bir daha vazgeçemeyeceksiniz
Sofraların vazgeçilmezi olan limonun kabuğunda olan faydalar çok insan tarafından bilinmiyor. Birçok alanda faydalı! Tüm detaylar haberimizde.

Limon kabuğunun mucizevi faydalarını öğrendikten sonra bir daha vazgeçemeyeceksiniz! Bu şekilde kullanmayı sakın unutmayın! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

LİMON KABUĞU MUCİZELERİ

Limon kabuğu çay yaparken kullanıldığı zaman üst düzey bir lezzet sunar. Aynı zamanda limon kabuğu deniz ürünleri ya de tavuk gibi hafif yemeklerde kullanılırsa güzel bir aroma katar. Limon kabukları özellikle mutfak tezgahı ve lavabo temizlemek için sık sık tercih edilir ve iyi bir temizleyicidir. Eğer buzdolabı ya da ayakkabı dolabı gibi kapalı alanlarda olan kötü kokulardan rahatsızsanız limon kabuklarını parçalayarak dolaplarınıza koyabilirsiniz. 

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Limon kabuğu cilt bakımı için de kullanılabilir. Su ile biraz karıştırıldıktan sonra yüze uygulanır ve birkaç dakika beklendikten sonra ılık su ile temizlenir. Limon kabuğundan çay yapmak istiyorsanız iki tane limon, bir litre su, isteğe göre bala ihtiyacınız var. İlk olarak su kaynatılır ve iki tane limonun kabukları soyularak suyun içine sadece kabuklar atılır. Ocak kapatılmadan kaynatılır ve 20 dakika boyunca işleme devam edilir. Hazırlanan çay süzüldükten sonra 5-10 dakika daha demlenmesi için beklenir ve ışık görmeyen bir odada bir süre bekletilir. Eğer içecek ekşi gelirse içine bal koyabilirsiniz. Limon kabuğu çayını günde 1 bardak tüketmeniz yeterli olacaktır. Eğer alerjik durumunuz ya da mide hassasiyetiniz varsa tüketmemeniz önerilir. 

Yaşam
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