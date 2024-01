Limonu haftalarca bozulmadan saklamanın yolu var! Kilolarca limonu çöpe girmekten kurtaracak

En zengin C vitamini deposu kış aylarıyla beraber tam bir hastalık savar olurken her yemeğe ise lezzet katar. Sadece yemek değil tatlılarda da tercih edilerek kurabiyelerin lezzetine lezzet katar.



Limonun en çok tercih edilen yemekler arasında pırasa, lahmacun, çiğ köfte yer alırken saklamak için ise arayışta olanlar vardır. Kısa süre içerisinde küflenene limonların önüne geçmek için kısa sürede bozulma özelliğini engellemek mümkün.

Mutfaklarda güvenle saklanana limon için güvenli yer olurken kimi ev hanımı ise limonu doğrayarak buzlukta dondurur. Bununla beraber pratik yöntem olarak limon suyunu sıkarak dolapta bekletebilirsiniz. Her iki yöntemde pratif olarak görülürken limonlarını saklanması mümkün.





LİMONUN KÜFLENMESİNİ ÖNLEMEK

Limonun zamanı 7-8 gün olurken saklama yöntemleri sık sık internet üzerinden araştırılmaktadır. Tavsiyeler üzerine hemen sıkmayı düşünmediğiniz zamanlarda kesmemeniz önerilir. Yiyecek için plastik poşetlere sarılarak fazla ezilmemesine dikkat edilir. Limonu zaten ikiye bölmüşseniz, buzdolabına koymadan önce limonun yarısını plastik ambalajla sarmak daha iyidir. Bu sayede su kaybetmezler ve yaklaşık 3 gün dayanırlar.