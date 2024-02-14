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Lise, ön lisans, lisans mezunlarına iş fırsatı! Yaş şartıyla üniversiteye personel alımı yapılacak

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) personel alımını duyurdu! Geç kalmadan başvurun! İşte başvuru koşullarına ilişkin detaylar...

Yayın Tarihi: 14.02.2024 09:09
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 09:09
Lise, ön lisans, lisans mezunlarına iş fırsatı! Yaş şartıyla üniversiteye personel alımı yapılacak

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ), çeşitli alanlarda sözleşmeli personel alımı yapacak. Kariyerbankasi.net olarak edindiğimiz bilgilere göre, üniversite bünyesinde mühendis, sağlık teknikeri, büro personeli ve destek personeli (temizlik) pozisyonları için başvurular hala devam ediyor. Başvuruların son tarihi olan 14 Şubat 2024'e kadar adaylar, NKÜ'nün resmi web sitesi üzerinden online başvuru sistemini kullanarak başvurularını gerçekleştirebilirler.

Başvuracak adaylarda aranan genel şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, kamu haklarından mahrum bulunmama, ceza suçlarına karışmama ve askerlik durumu gibi kriterler bulunmaktadır. Ayrıca, özel şartlar arasında lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunları için 2022 yılı KPSS puanlarına göre değerlendirme yapılacak. Emeklilik durumu, vardiyalı çalışma engeli ve sözleşme esaslarına uygun davranma gibi özel şartlar da adayların dikkat etmeleri gereken noktalardan biridir.

tekirdağ namık kemal üni personel alımı

NKÜ personel alımı başvuruları, 31 Ocak-14 Şubat 2024 tarihleri arasında https://basvuru.nku.edu.tr/personel web adresinde ilan edilecek olan online başvuru sistemine ait bağlantı üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar, başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurarak, istenilen belgeleri de ekleyerek elektronik ortamda başvurularını gerçekleştireceklerdir. Unutulmamalıdır ki, başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılmayacak, sadece online olarak kabul edilecektir.

Bu fırsatı değerlendirmek isteyen adaylar, başvuru tarihlerini kaçırmadan gerekli belgeleri hazırlayarak NKÜ'nün resmi web sitesinden detaylı bilgilere ulaşabilir ve başvurularını gerçekleştirebilirler.

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