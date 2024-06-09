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Lise, ön lisans, lisans mezunlarına müjde! İŞ Bankası yüksek maaşlı personel alımı yapacak

İş Bankası tekniker ve teknisyen alımı yapacak! Ayrıntılar haberimizde...

Yayın Tarihi: 09.06.2024 15:27
Güncelleme Tarihi: 09.06.2024 15:27
Lise, ön lisans, lisans mezunlarına müjde! İŞ Bankası yüksek maaşlı personel alımı yapacak

İş Bankası, Adana ilinde İnşaat Teknikeri / Teknisyeni alımı yapacak. Başvurular, sadece İş Bankası'nın resmi Kariyer Sayfası üzerinden yapılabilecek. Başvuru süreci 3 Haziran 2024 tarihinde başlamış olup, 10 Haziran 2024 tarihine kadar devam edecek.

Adaylardan genel olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, kamu haklarından mahrum olmama, sağlık sorunu bulunmama, suç hükümlülüğü olmama ve askerlik görevini tamamlama veya tecil ettirme gibi şartlar aranacak. Ayrıca başvuruda bulunacak adayların Adana ilinde ikamet etmeleri gerekmekte.

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Başvuru yapacak adaylardan, ön lisans veya meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmaları beklenmektedir. Lisans mezunu adayların başvuruları dikkate alınmayacak. Adaylardan ayrıca, tercihen alanda en az 2 yıl deneyim sahibi olmaları, B sınıfı ehliyet sahibi olmaları ve aktif araç kullanabilmeleri isteniyor.

Adaylardan aranan özellikler arasında takım çalışmasına yatkınlık, Autocad ve Ms Office programlarını kullanabilme yetisi, proje okuyabilme yeteneği, inşaat/mimari yüklenicinin yapacağı saha imalatlarını kontrol edebilme becerisi ve ölçü aletlerini kullanabilme kabiliyeti gibi nitelikler bulunuyor.

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