Lise, ön lisans, lisans mezunlarına müjde! KPSS'den 50 puan alan işi kapacak

Çukurova Üniversitesi personel alımı için ilan yayımladı. Şartlar açıklandı. Hangi şartlar bulunmaktadır? Tüm detaylar haberimizde.

O ÜNİVERSİTEDE PERSONEL ALIMI YAPILACAK!

Çukurova Üniversitesi personel alımı için ilan yayımladı. Personel alımı için bazı şartlar bulunmaktadır.

Başvuru için gerekli şartlar arasında en az lise mezunu ve en düşük 50 KPSS puanı gerekmektedir. 19 Aralık 2023 tarihinde ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. En düşük lise, Ön Lisans, Lisans mezunları başvuruda bulunabileceklerdir. Sözleşmeli personel alımları gerçekleştirilecektir.

53 hemşire, 9 sağlık tekniker, 1 sağlık çalışanı, 7 sağlık çalışanı, 20 büro çalışanı, 5 aşçı, 12 destek görevlisi, 3 şoför, 22 temizlik personeli, 22 güvenlik çalışanı, 12 teknisyen, 1 tercüman, 1 gemi görevlisi alımı olacaktır.

657 Sayı Devlet Memur Kanunu 48. madde şartları aranacaktır.

Bu şartlar arasında şunlar bulunmaktadır:

- TC vatandaşı olunmalıdır.

- Kamu haklarından mahrum olunmamalıdır.

- Göreve engel olacak sağlık problemi olmamalıdır.

- Erkek adaylarda askerlik engeli bulunmamalıdır.

- 18 yaşını tamamlanmış olması gerekmektedir.

SGK'dan yaşlı, emekli aylığı almıyor olması şarttır.

2022 senesinde Lise P94, Ön Lisans P93, Lisans P3 puan türünden en düşük 50 puan alınması gerekmektedir.

- 18-35 yaş aralığında olması gerekir.

19 Aralık 2023- 2 Ocak 2024 tarihleri arasında başvurular yapılacaktır. Başvurular www.cu.edu.tr/ internet adresi üzerinden gerçekleştirilecektir.

Başvuru için gerekli belgeler:

- Başvuru Formu (Sistemden gönderilecek)

- Nüfus Kayıt Örneği (Barkodlu)

- Mezuniyet belgesi (Barkodlu)

- 2022 KPSS (B) Sınav Sonuç Belgesi ( ÖSYM Barkodlu)

- Adaylarda aranan nitelikler kısmında olan evraklar sisteme yüklenmelidir.