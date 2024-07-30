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Listedeki ürünlerde 1 alana 1 bedava! Fiyatı 39 TL'ye kadar düştü: A101'den dev indirim

Meşhur mavi market olarak da bilinen A101 yine yaptı yapacağını! Devasa bir indirim başlatan A101, seçili ürünlerde 1 alana 1 bedava kampanyası duyurdu. Peki A101 hangi ürünlerde bu kampanyayı uyguladı? İşte A101'den yeni 1 alana 1 bedava kampanyası ve kampanyalı ürünler...

Yayın Tarihi: 30.07.2024 23:49
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 23:49
Listedeki ürünlerde 1 alana 1 bedava! Fiyatı 39 TL'ye kadar düştü: A101'den dev indirim

Her ilçede birden fazla şubesi bulunan ve 13 binden fazla şube ile Türkiye’nin dört bir yanında hizmet Verne A101, yeni bir kampanya daha başlattı. 1 alana 1 bedava kampanyası başlatan A101, tüm ürünleri 27 Temmuz - 2 Ağustos arasındaki aktüel ürünler kataloğuna ekledi. Bu kapsamda ürünlere uygun fiyatlarla raflarında yer veren market, kataloğu yayımlayarak tüm vatandaşlara duyurdu. 

Her hafta yaptığı kampanyalarla sık sık gündeme gelen A101, 27 Temmuz - 2 Ağustos aktüel ürünler kataloğunda büyük indirimler yaptı. 1 alana 1 bedava kampanyası başlatan market, peynirden süte kabak çekirdeğine ve yoğurda kadar he üründe fiyatı kırdı. Peki bu ürünler hangileri oldu? A101 1 alana 1 bedava kampanyasını hangi ürünlerde başlattı? İşte merak edilenler ve A101 27 Temmuz - 2 Ağustos aktüel ürünler kataloğu… 

Peynir, tereyağı, süt indirimi başladı! 

a101

Haftanın Yıldızları başlığı ile indirimlerini sıralayan A101, bu kapsamda Birşah isimli kendi markasının ürünlerinde fiyatı kırdı. Yarım yağlı 1 litre sütün fiyatı 23.50 TL olurken, 3 kg yoğurt 97 TL, süzme tam yağlı beyaz peynirin ise 1 kilosu 115 TL oldu. Milkten markalı 1 kg tereyağının 265 liradan satılacağını duyuran market, Kaanlar markalı beyaz peynirin kilosunu 145 TL’ye ve Torku markalı beyaz peynirin kilosunu da 175 liraya indirdi. 

Kuruyemiş, kahve ve gevrek indirimi yapıldı! 

a101 market

Öte yandan A101, Bebelac markalı devam sütü çeşitlerinin 400 gramını 175 lira, Indomie markalı bardak noodle çeşitleri 13.50 liraya, 200 gram Çerezya markalı kabak çekirdeğini ise 44.50 liraya kadar düşürdü. Bu kapsamda Vernel markalı konsantre yumuşatıcı 75 TL, granül kahve 74.50 TL ve tahıl gevreğinin kilosu da 99.50 liraya kadar geriledi. 

a101

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