Lösemi hastası öğretmenin ölümü üzdü

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde öğretmen olarak görev yapan ve 8 ay lösemi teşhisi konan Mehmet Demen Ege Üniversitesi Hastanesi Hematoloji bölümünde tedavi oluyordu ve uygun donörden ilik nakli yapılması gerekiyordu.
UYGUN İLİK BULUNMUŞTU
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Uygun donör bulunmasına rağmen hastalığı tekrar nükseden ve ilik nakli gerçekleştirilemeyen Mehmet öğretmen tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mehmet öğretmenin ölümü başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2020, 21:21