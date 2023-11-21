Maaşını çeken BİM'e koşacak! Gömlek, mont, pijama takımı hepsi dev indirimle satışta: Yetişen kapıyor

BİM marketleri, her hafta olduğu gibi bu Cuma günü de dopdolu bir Aktüel katalog ile müşterilerini karşılıyor. 17 Kasım 2023 tarihli katalog, geniş ürün yelpazesiyle dikkat çekiyor. İşte, bu haftanın BİM Aktüel kataloğunda bulunan bazı önemli indirimler:

İlk sayfada elektrikli bisiklet, android TV, akıllı cep telefonu, air fryer, dikey şarjlı süpürge, cam set üstü ocak, blender seti ve ısıtıcı gibi teknolojik ürünlerde büyük indirimler sizleri bekliyor. Bu fırsatları kaçırmayın, teknolojiyi uygun fiyatlarla evinize taşıyın!

Katalogun ikinci sayfasında ise bardak, kavanoz, saklama kabı, sürahi, kase, kupa ve çerezlik gibi mutfak ürünleri bulunuyor. Hem şıklığı hem de işlevselliği bir arada sunan bu ürünler, mutfakta geçirilen zamanı daha keyifli hale getirecek.

Üçüncü sayfada deterjan hazneli mop, esnek saplı mop, banyo seti, banyo aksesuar seti, wc kağıtlık, duşakabin şampuanlığı, kapı arkası askılık ve birçok pratik banyo ürünü bulunuyor. Ev temizliğinizi daha kolay ve keyifli hale getirmek için BİM'in sunduğu bu çözümleri değerlendirin.





Dördüncü sayfada ise çocukları sevindirecek oyuncak çeşitleri yer alıyor. Bu hafta BİM Aktüel kataloğu, çocukların eğlencesini artıracak çeşitli oyuncaklarla dolu!

Beşinci sayfada ise ip çeşitleri, giyim çeşitleri, nevresim çeşitleri ve havlu gibi ürünler bulunuyor. Evde ve kişisel bakımda kaliteyi uygun fiyatlarla elde etmek isteyenler için kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor.

BİM'in 17 Kasım Cuma Aktüel kataloğu, birbirinden avantajlı indirimlerle dolu. Bu fırsatları kaçırmamak için BİM marketlerine uğramayı unutmayın!