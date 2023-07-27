Mağdur kiracılara göbek attıracak karar! Bunu yapan ev sahipleri parmaklıklar ardına gidiyor

Son dönemlerde kiracılar artık yaka silkerken artan fiyatlar sonrasında ev sahiplerinin anlayışsızlığı sorunları arttırdı. Yüzde 25 sınırına uymayan ve fahiş kira artışları yapan ev sahiplerini yakından ilgilendiren düzenleme yapıldı. Türk Ceza Kanunu'ndan düzenlemeye gidilirken ev sahiplerine hapis ve para cezası uygulanacağı duyuruldu.

EV SAHİPLERİNE HAPİS CEZASI

Ev sahiplerinin fahiş kira artışı yapması durumunda haklarında 3 yıla kadar soruşturma açılacağı ve mahkemenin takdirine göre yargılanacağı bilgisi verildi. Adalet Bakanlığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan yasal düzenlemeyle yeni yasa Meclis'e geldi.





Kira sözleşmelerinin yapılırken belirlenen Türk Ceza Kanunuyla hüküm altında olduğu söylendi.

Borçlar Kanunu'na eklenen maddeyle Haziran 2022 tarihinde kira artış bedeline yüzde 25 zam sınırı uygulanırken bu süre Temmuz 2024'e kadar uzatılmasına karar verildi.

Mülkiyet kaynaklı olarak oluşan sorunlardan açılan davalar 1 Eylül sonrasında arabuluculuk sürecine tabi tutularak ihtilafların tamamı önce arabulucuya gitmek zorunda kalarak dava açılır.