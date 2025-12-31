Malatya'da 1 Günlük Kar Tatili: Çocuklar Naylon Poşetlerle Kaydı

Malatya'da 1 Günlük Kar Tatili Çocuklara Neşe Getirdi
Yoğun kar yağışı kırsal kesimleri etkiledi
Malatya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verilirken, kentte tatil ilanı çocukları sevindirdi.
Malatya'da, kent genelinde sabaha karşı başlayan ve etkisini artıran kar yağışı özellikle kırsal kesimlerde etkili oluyor. Akçadağ ilçesi Aktepe Mahallesi'nde tatili fırsat bilen çocuklar, naylon poşetler ve tahtalarla kayarak eğlenceli anlar yaşadı.
Kent genelinde kar yağışının önümüzdeki saatlerde de devam etmesi bekleniyor.
