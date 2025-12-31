DOLAR
Malatya'da 1 Günlük Kar Tatili: Çocuklar Naylon Poşetlerle Kaydı

Malatya'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi; Akçadağ Aktepe Mahallesi'nde çocuklar naylon poşet ve tahtalarla kayarak karın tadını çıkardı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 13:38
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 13:45
Malatya'da 1 Günlük Kar Tatili Çocuklara Neşe Getirdi

Yoğun kar yağışı kırsal kesimleri etkiledi

Malatya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verilirken, kentte tatil ilanı çocukları sevindirdi.

Malatya'da, kent genelinde sabaha karşı başlayan ve etkisini artıran kar yağışı özellikle kırsal kesimlerde etkili oluyor. Akçadağ ilçesi Aktepe Mahallesi'nde tatili fırsat bilen çocuklar, naylon poşetler ve tahtalarla kayarak eğlenceli anlar yaşadı.

Kent genelinde kar yağışının önümüzdeki saatlerde de devam etmesi bekleniyor.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

