Malatya'da Deprem Sonrası Su Altyapısı Güçlendiriliyor

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, deprem sonrasında su ve sulama altyapısında yürütülen kapsamlı rehabilitasyon çalışmalarını yerinde değerlendirmek üzere DSİ Malatya 92. Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Ölmeztoprak, DSİ 9. Bölge Müdürü Ömer Açıkgöz, Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Aytaç Sucu ve DSİ 92. Şube Müdürü Mihraç Yuşan ile tamamlanan projeleri, devam eden işleri ve 2026 hedeflerini ele aldı.

"Deprem sonrası yaklaşım yalnızca onarmak değil, güçlendirmek"

Milletvekili Ölmeztoprak, 6 Şubat depremlerinin ardından Malatya'da su ve sulama altyapısında sadece hasar giderilmediğini, aynı zamanda kalıcı güçlendirme anlayışıyla hareket edildiğini vurguladı. Bu kapsamda sulama tesislerinde yürütülen rehabilitasyon programının tutarının 2 milyar 214 milyon TL olduğunu belirtti.

Çalışmalar kapsamında 92 bin metre sulama kanalının yenilendiğini, 24 bin metre açık kanalın kapalı sisteme dönüştürüldüğünü, hasar gören betonarme sifonların onarıldığını ve bir kısmının çelik sifona çevrildiğini aktaran Ölmeztoprak, ayrıca yeraltı suyu kuyularının enerji nakil hatlarının yenilenmesi gibi kritik başlıklarda sahada önemli ilerleme sağlandığını ifade etti.

İkizce TOKİ içme suyu hattı tamamlandı

Yeni yaşam alanlarının içme suyu ihtiyacının öncelikli olduğuna dikkat çeken Ölmeztoprak, Yeşilyurt İkizce TOKİ Deprem Konutları İçme Suyu İsale Hattı'nın tamamlandığını bildirdi. Projede 15 bin 600 metre uzunluğunda 800 mm çelik boru hattı, 5 bin metreküplük içme suyu deposu ve 34 sanat yapısı inşa edildi; tesis geçici kabulünün yapılarak MASKİ'ye devredildiğini kaydetti.

Barajlardaki hasarlar büyük ölçüde giderildi

Depremden etkilenen barajlarla ilgili son durumu da paylaşan Ölmeztoprak, Sürgü ve Çat Barajları'nda elektromekanik yenilemelerin tamamlandığını ve geçici kabul süreçlerinin sonuçlandığını söyledi. Sultansuyu Barajı'nda gövde güçlendirme çalışmalarının fiziki gerçekleşme oranının %95 seviyesine ulaştığını belirten Ölmeztoprak, su tutulurken rehabilitasyonun eş zamanlı yürütülmesinin önemli bir mühendislik başarısı olduğunu vurguladı.

Malatya'ya yıllar içinde yapılan yatırımlar

2003-2024 döneminde Malatya'da su alanında hayata geçirilen yatırım tutarının 35,5 milyar TL olduğunu belirten Ölmeztoprak, bu süreçte 113 tesis'in hizmete alındığını ifade etti. Bu yatırımlar sayesinde 98 bin 500 hektar alanın sulamaya açıldığını, arazi toplulaştırma ve altyapı çalışmalarıyla birlikte bu büyüklüğün 165 bin hektar'a ulaştığını aktardı.

Malatya genelinde halen 7 baraj, 27 gölet, 13 HES, 24 taşkın koruma ve 2 içme suyu projesi'nin devam ettiğini söyleyen Ölmeztoprak, bu projelerin toplam yatırım bedelinin 26,2 milyar TL olduğunu, bugüne kadar 6,3 milyar TL'lik kısmının sahaya yansıtıldığını belirtti. Bu yatırımların 2026 yılına kadar etap etap tamamlanmasının hedeflendiğini ifade etti.

Yoncalı'da devasa sulama altyapısı

Ölmeztoprak, Arguvan Kömürlük Mevkii'ndeki Yoncalı Sulaması İsale Tüneli şantiyesinde incelemelerde bulundu. TBM yöntemiyle açılan 9 bin 62 metrelik isale tünelinde delgi çalışmaları tamamlandı. Yoncalı Projesi kapsamında uçtan uca bir sulama altyapısı inşa edildiğini belirten Ölmeztoprak, sahada planlanan imalatların arasında 445 kilometre HDPE boru, 110 kilometre CTP boru, 10 kilometre çelik boru hattı ve 5 bin 441 adet sanat yapısı bulunduğunu, önemli bir bölümünün devam ettiğini aktardı.

Yoncalı Sulaması'nın tamamlanmasıyla 174 bin 650 dekar tarım arazisinin modern, borulu ve basınçlı sulama sistemine kavuşacağını, projenin Malatya ve Arguvan başta olmak üzere bölge ekonomisine yıllık 1,78 milyar TL katkı sağlamasının hedeflendiğini bildirdi.

Geleceğe dönük strateji: 50 yıllık planlama

İklim değişikliği ve kuraklık riskine dikkat çeken Ölmeztoprak, DSİ'de yapılan planlama, sahadaki uygulamalar ve 2026 hedeflerinin tek bir stratejik çerçevede ele alındığını belirterek, su ve tarım yatırımlarının Malatya'nın uzun vadeli geleceği için hayati önem taşıdığını vurguladı.

Milletvekili Ölmeztoprak, "Bu vizyoner yatırımlara verdiği güçlü destekleriyle her zaman yanımızda olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum" dedi. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, DSİ 9. Bölge Müdürü Ömer Açıkgöz, DSİ 92. Malatya Şube Müdürü Mihraç Yuşan ve sahada görev yapan tüm ekiplere teşekkür etti.

