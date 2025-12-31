Malatya'da traktör arkasında karda 'sörf'

Malatya genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, Akçadağ ilçesi Kozluca Mahallesi'nde gençlerin gerçekleştirdiği 'sörf' görüntüleri dikkat çekti.

Hem eğlence hem risk

Gençler, bir traktör'ün arkasına bağlanan bir kütük üzerinde kayarak dakikalar süren heyecan dolu bir yolculuk yaşadı. O anlar görsel bir şölen sunarken, aynı zamanda tehlikeli anlar da barındırdı.

Kent genelinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, Akçadağ'daki bu görüntüler gençlerin karın tadını farklı bir şekilde çıkardığını gözler önüne serdi.

