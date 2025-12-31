DOLAR
Malatya'da Traktör Arkasında Karda 'Sörf'

Malatya'nın Akçadağ ilçesi Kozluca Mahallesi'nde gençler traktör arkasına bağlanan kütükte karda 'sörf' yaptı; eğlenceli ancak tehlikeli anlar yaşandı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 17:35
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 17:49
Malatya'da traktör arkasında karda 'sörf'

Malatya genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, Akçadağ ilçesi Kozluca Mahallesi'nde gençlerin gerçekleştirdiği 'sörf' görüntüleri dikkat çekti.

Hem eğlence hem risk

Gençler, bir traktör'ün arkasına bağlanan bir kütük üzerinde kayarak dakikalar süren heyecan dolu bir yolculuk yaşadı. O anlar görsel bir şölen sunarken, aynı zamanda tehlikeli anlar da barındırdı.

Kent genelinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, Akçadağ'daki bu görüntüler gençlerin karın tadını farklı bir şekilde çıkardığını gözler önüne serdi.

MALATYA'NIN AKÇADAĞ İLÇESİNDE TRAKTÖRÜN ARKASINA BAĞLANAN KÜTÜK ÜZERİNDE KARDA 'SÖRF' YAPAN GENÇLER, HEM EĞLENCELİ HEM DE TEHLİKELİ ANLAR YAŞADI.

