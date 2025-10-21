Malatya'da Yüzük Tamirinden Taş Kesim Ustasına: Cengiz Taşdöğen

Malatya'da Cengiz Taşdöğen, 2015'te yüzüğünü tamir ederken taş kesme yeteneğini keşfetti; 21 m² atölyesinde yakut, safir ve topaz işleyip yurtiçi ve yurtdışına satıyor.

Yayın Tarihi: 21.10.2025 11:19
Güncelleme Tarihi: 21.10.2025 11:19
Malatya'da, 10 yıl önce yüzüğünü tamir ederken taş kesme yeteneğini keşfeden 50 yaşındaki Cengiz Taşdöğen, yakut, safir ve topaz gibi doğal taşları işleyerek özgün takılar üretiyor.

Mesleğe başlangıç ve eğitim

Taşdöğen, 2015'te kendi yüzüğünün taşının kırılması üzerine tamir için taş kesme ustası aradı. Araştırmaları sonucunda taşın ve kesimin yurt dışında yapıldığını öğrenince, kırık alanı düzeltmek için çalışmaya başladı. Mesleğe yatkınlığını fark eden Taşdöğen, Halk Eğitim Merkezi'nde taş kesme kurslarına katılarak ustalık belgesi aldı.

Atölye, üretim ve ihracat

Üretimini Battalgazi Millet Bahçesi'ndeki 21 metrekarelik konteyner atölyesinde sürdüren Taşdöğen, yurt içi ve yurt dışından temin ettiği yakut, safir, obsidyen ve topaz gibi taşları işleyip yüzük, kolye, bileklik gibi süs eşyalarına dönüştürüyor.

Ürünlerini sosyal medya üzerinden hem Türkiye'deki hem de Finlandiya, Almanya, Hollanda ve Rusya'daki müşterilere ulaştırdığını söyleyen Taşdöğen, yaptığı işin büyük titizlik gerektirdiğini vurguluyor.

'Taşın değerine değer katıyoruz'

Doğal taşları sanat eserine dönüştürmenin zahmetli bir süreç olduğunu belirten Taşdöğen, yurt dışından taş ithal eden firmalarla çalıştıklarını ve müşterilerden gelen taşların onarımını da yaptıklarını aktarıyor. Taşdöğen, 'Kendime ait yüzüğün taşı kırılmıştı. Aynı taşı bulamayınca araştırdım ama taşın kesimi yurt dışında yapılıyordu. Ben de kendi imkanlarımla o kesimi yapmayı denedim ve başardım. Böylece taş kesim yolculuğum başladı.' diyor.

Taşdöğen, kestiği taşlara sanatsal dokunuşla 'taşın değerine değer kattıklarını' belirtiyor. Hazırlanan ürünlerin videolarını müşterilere gönderip onay aldıktan sonra teslim ettiklerini anlatan usta, safir, yakut ve topaz gruplarındaki taşlarla çalıştıklarını ifade ediyor.

Taş kesme sanatının farklı bir vizyon gerektirdiğini, bu işte emeklilik ve yaş sınırı olmadığını söyleyen Taşdöğen, 'Mikro ve makro merceklerle çalışıyoruz, bu sanat ömür boyu yapılabilir.' diyerek mesleğe duyduğu tutkuyu aktarıyor.

