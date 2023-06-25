Malatya Depremi Sonrası Bulunan Altınların Sahibi Hala Bulunamadı

6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketinde Malatya'da binlerce ev yıkılırken, sokakta kalan depremzedeler de kendilerine açılan belediyelerin sosyal tesislerine yerleşmişti. Bu sürede depremin ertesi günü barındığı tesiste bir çanta bulan Murat Öz, aradan geçmeyi başaran 4,5 aya rağmen halen altınların sahibini bulamadı.

Kendisi de deprem sonrası il dışına çıkan ve birkaç gün önce yeniden kente gelmiş olan Öz, polis merkezi ve diğer görevlilere başvurduğunu ve altınların sahibinin yer alması için uğraştığını söyledi.

Şu anki piyasa değerinin yaklaşık 60 bin TL olduğu altınların sahibi bulmak istediğini belirten Öz, “Deprem sonrasında ise kaldığım tesiste bu çantayı buldum. O günden bu güne altınların gerçek sahibini arıyorum. Gerekli yerlere müracaat ettim. İnşallah gerçek sahibi çıkar, ben de bu mesuliyetten ilk olarak kurtulurum” şeklinde konuştu.