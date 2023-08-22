Malatya, Diyarbakır, Kilis, Adana, Hatay, Adıyaman ve o iller... MEB'den milyonlarca öğrenciye haber geldi

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) bu yıl deprem bölgeleri ve diğer iller için düzenleyeceği 100 bin kontenjanlı bursluluk sınavı, öğrencilere umut ışığı olacak bir adım olarak değerlendiriliyor. MEB'in eğitimde fırsat eşitliği ve öğrencilere destek amacıyla düzenlediği bu sınav, geleceğin teminatı olan gençler için önemli bir fırsat sunuyor.



SINAV DETAYLARI





Özellikle deprem bölgelerinde yaşayan öğrenciler için ayrılan kontenjanlar, bu öğrencilere eğitimlerini sürdürmeleri için destek sağlamayı hedefliyor. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlama amacıyla düzenlenen bu tür sınavlar, öğrencilerin potansiyellerini en üst düzeyde kullanmalarına yardımcı oluyor.

Sınav tarihi ve detayları da belirlendi. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, 3 Eylül tarihinde yapılacak. Sınavda, öğrencilere dörder seçenekli 100 soru sorulacak ve 120 dakika süre verilecek. Bu sınav, öğrencilerin akademik başarılarına katkı sağlayacak ve burs imkanı elde etmelerine yardımcı olacak.

Sınav giriş belgeleri 21-25 Ağustos tarihleri arasında MEB'in resmi internet sitesi üzerinden alınabilecek. Öğrenciler, bu belgeleri indirerek sınavlarına katılacaklar. Sınav sonuçları ise 22 Eylül tarihinde yine aynı internet adresinden ilan edilecek.

Bu bursluluk sınavı, gençlerin eğitim hayatlarını devam ettirmeleri için önemli bir fırsat sunarken, aynı zamanda yetenekli ve başarılı öğrencilere de maddi destek sağlama amacını taşıyor. Başvuru şartları ve detayları, MEB'in resmi internet sitesi üzerinden öğrenilebilir.