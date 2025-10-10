Malatya Kültür Yolu Festivali'nde Haluk Levent Rüzgarı

Malatya Kültür Yolu Festivali konserler, tiyatro, atölye ve çocuk etkinlikleriyle sürüyor; Haluk Levent'in konseri ve Filistin'e destek mesajı öne çıktı.

Yayın Tarihi: 10.10.2025 14:26
Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 14:26
Malatya Kültür Yolu Festivali, konserlerden tiyatroya, söyleşilerden çocuk etkinliklerine uzanan zengin programıyla sürüyor.

Haluk Levent sahnede

Haluk Levent, festivalin altıncı gününde Malatya 100. Yıl Kent Parkı'nda hayranlarıyla buluştu. Levent, "Uçak", "Ankara", "Bu Şehir" gibi sevilen şarkılarını izleyicilerle birlikte seslendirdi.

Sanatçı, merhum annesinin sevdiği türkülerden derlediği hareketli parçalarla izleyicileri coşturdu. Ayrıca görme engelli İmranur Ercan'ı sahnesine davet eden Levent, onunla birlikte "Çemberimde Gül Oya" ve "Elfida" şarkılarını söyledi.

Filistin'e destek

Konserde Filistin mücadelesine desteğini dile getiren Levent, şu ifadeleri kullandı: "Netanyahu denilen iblis, küçücük çocukları katlediyor her gün ve utanmadan ve bunu kendi halkına meşruiyet kazandırarak yapıyor. Bu şarkıyı Filistin'de şu anda yaşamını yitiren ve yitirmeye devam eden her gün ölümlerle pençeleşen çocuklar için söylüyorum. Bunu sevgili Nazım Hikmet yazmıştı. Bunu Filistin'e uyarlıyorum şu an." Ardından "Kız Çocuğu" şiirinden uyarladığı eseri seslendirdi.

Tiyatro ve tasavvuf müziği

Eşref Ziya, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi Fahri Kayahan Salonu'ndaki konserinde tasavvuf müziğinin dingin ezgileriyle dinleyicilere manevi bir yolculuk sundu.

Ankara Devlet Tiyatrosu'nun "Öteki" adlı oyunu, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi Kemal Sunal Salonu'nda tiyatroseverlerle buluştu. Ayşegül Çelik'in eserini, İsmet Numanoğlu'nun yönetmenliğinde sahneye taşıyan oyun yalnızlık ve ötekileştirme temalarını işledi.

Atölyeler ve açık hava sineması

İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen Belgesel Sinemacılar Birliği Anadolu Belgesel Atölyeleri'nde Bahriye Kabadayı Dal, Dr. Semra Güzel Korver ve Ozan Turgut eğitmenliğinde katılımcılar belgesel sinemasını uygulamalı olarak öğrendi.

Festivalin mobil tırı Sinema Yollarda, Yazıhan ilçesinde vatandaşlara açık hava sineması keyfi yaşattı.

Çocuk etkinlikleri

Malatya 100. Yıl Kent Parkı'ndaki Çocuk Köyü, atölyeler, sahne gösterileri, tiyatrolar ve oyun alanlarıyla küçük ziyaretçilerini ağırlamaya devam etti. Altıncı günde çocuklar Mirket İş Başında Çocuk Tiyatrosu ile eğlenirken, Aşuk ile Maşuk etkinliğinde geleneksel sahne sanatlarıyla tanıştı.

