Malatya Kültür Yolu Festivali'nde Konser, Tiyatro ve Atölyeler

Malatya Kültür Yolu Festivali, konserlerden tiyatro ve atölyelere uzanan zengin programıyla sürüyor; festival 12 Ekim'de sona erecek.

Yayın Tarihi: 09.10.2025 11:28
Güncelleme Tarihi: 09.10.2025 11:49
Malatya Kültür Yolu Festivali'nde Etkinlikler Sürüyor

Malatya Kültür Yolu Festivali, konserlerden tiyatroya, söyleşilerden çocuk etkinliklerine uzanan zengin programıyla kentte devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen festival, farklı yaş ve ilgi gruplarına hitap eden etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Tiyatro: "Öteki" Sahnelendi

Ankara Devlet Tiyatrosu oyuncuları, "Öteki" adlı oyunu Malatya Kongre ve Kültür Merkezi Kemal Sunal Salonu'nda tiyatroseverlerle buluşturdu. Ayşegül Çelik'in kaleme aldığı ve İsmet Numanoğlu'nun yönettiği oyun, yalnızlık, ötekileştirme ve insan olmanın derin sorgulamalarını sahneye taşıdı.

Müzik ve Söyleşiler

Bekir Köse, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi Fahri Kayahan Salonu'nda verdiği konserde, tasavvuf müziğinin dingin ezgileri eşliğinde dinleyicilere maneviyat dolu bir yolculuk sundu. Aynı salonda ilahiyatçı ve yazar Osman Egin katılımcılarla kültürel ve dini temalar üzerine bir sohbet gerçekleştirdi.

Belgesel Atölyeleri

İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda Belgesel Sinemacılar Birliği Anadolu Belgesel Atölyeleri düzenlendi. Eğitmenler Bahriye Kabadayı Dal, Dr. Semra Güzel Korver ve Ozan Turgut eşliğinde katılımcılar belgesel sinemasının teknik ve anlatım inceliklerini uygulamalı olarak öğrendi.

Sinema Yollarda ve Hekimhan Açık Hava Sineması

Festivalin mobil tırı "Sinema Yollarda" etkinlikleri Hekimhan ilçesinde açık hava sineması keyfi sundu ve vatandaşlara ücretsiz gösterimler gerçekleştirdi.

Çocuk Etkinlikleri ve Çocuk Köyü

Malatya 100. Yıl Kent Parkı'nda kurulan "Çocuk Köyü", atölyeler, sahne gösterileri, oyun alanları ve tiyatrolarla minik misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Festivalin beşinci gününde çocuklar "Bubble Gösterisi" ve "Kadriye'nin Mutfağı Çocuk Tiyatrosu"nda doyasıya eğlendi.

Çocuk Filmleri Festivali

Malatya Park Yeşil Sinema'da TÜRSAK iş birliğiyle gerçekleştirilen 21. Çocuk Filmleri Festivali kapsamında düzenlenen atölyeler ve film gösterimleri, çocukların sinema sanatını keşfetmesine olanak tanıdı.

Kapanış

Çeşitli yaş ve ilgi gruplarına yönelik etkinliklerle dikkat çeken festival, 12 Ekim'de sona erecek.

Malatya Kültür Yolu Festivali, konserlerden tiyatro gösterisine, söyleşilerden çocuk etkinliklerine uzanan programlarıyla sürüyor.

