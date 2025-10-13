Malatya Levent Vadisi: 65 Milyon Yıllık Kayalar ve Cam Zeminli Seyir Terası

Malatya Akçadağ'daki 65 milyon yıllık Levent Vadisi, 28 km'lik alanı ve cam zeminli seyir terasıyla doğa ve fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor.

Yayın Tarihi: 13.10.2025 11:31
Güncelleme Tarihi: 13.10.2025 11:31
Malatya Levent Vadisi: 65 Milyon Yıllık Kayalar ve Cam Zeminli Seyir Terası

Malatya Levent Vadisi: 65 Milyon Yıllık Kayalar ve Cam Zeminli Seyir Terası

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, geçmişi 65 milyon yıl öncesine dayanan kaya oluşumlarıyla dikkat çeken Levent Vadisi, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Doğal ve tarihî zenginlik

Malatya-Kayseri kara yolu yakınındaki 28 kilometrelik vadi; farklı jeolojik oluşumları, mağaraları, uçurumları, sarp kayalıkları ve neolitik çağdan kalma kalıntıları bir arada barındırıyor.

Seyir terası ve ziyaretçi deneyimi

Vadideki dik kaya bloğuna inşa edilen, çelikten yapılan ve zemini cam olan seyir terası, ziyaretçilere manzarayı kuş bakışı izleme imkânı sunuyor. Alan, kent yaşamının stresinden uzaklaşmak isteyen doğa tutkunları için bir mola noktası olarak öne çıkıyor.

Fotoğrafçılar ve ziyaretçi yoğunluğu

Doğal manzarası ve panoramik bakış açıları nedeniyle vadi, fotoğraf meraklılarının vazgeçilmez mekanları arasında yer alıyor. Seyir terası, alanın derinliğini ve manzarasını rahatça izleme imkânı sağlayarak her yıl binlerce ziyaretçi çekiyor.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, geçmişi 65 milyon yıl öncesine dayanan kaya oluşumlarıyla dikkati...

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, geçmişi 65 milyon yıl öncesine dayanan kaya oluşumlarıyla dikkati çeken Levent Vadisi, ziyaretçilerini ağırlıyor.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, geçmişi 65 milyon yıl öncesine dayanan kaya oluşumlarıyla dikkati...

İLGİLİ HABERLER

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

2025-2026 KYK Burs Başvuruları: GSB'den Resmi Açıklama Bekleniyor

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

Türkiye 2025: Saatler Geri Alınacak mı? Kış Saati Tartışmasına Son

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı
2
SBÜ farklı şehirlerde KPSS 50 puan ile en az lise mezunu büro personel alım ilanını şimdi yayımladı: Hemen başvurun
3
30 Kasım 2023 Günlük Burç Yorumları
4
Karabük'te Hadrianopolis'te 'Arkeo Terapi' Çalıştayı: 18 Ülkeden 66 Sanatçı
5
Kütahya'da 'Ordu Millet El Ele' Konseri Coşkuyla Gerçekleşti
6
Engelli Semazenlerden Anlamlı Sema Gösterisi
7
Ordu'daki Ohtamış Şelalesi Karların Erimesiyle Canlandı

2025-2026 KYK Burs Başvuruları: GSB'den Resmi Açıklama Bekleniyor

Elektrik Faturaları: 1 Ocak 2026'da Yeni Tüketim Sınırı Getiriliyor

Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor — Süt, Babalık ve Ücretsiz İzinlerde Yeni Düzenleme

Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ten 4 Yılda 1 Yıl Avantajı

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

Türkiye 2025: Saatler Geri Alınacak mı? Kış Saati Tartışmasına Son

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

Güller ve Günahlar: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Yeni Dizi Kanal D'de

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi