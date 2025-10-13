Malatya Levent Vadisi: 65 Milyon Yıllık Kayalar ve Cam Zeminli Seyir Terası

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, geçmişi 65 milyon yıl öncesine dayanan kaya oluşumlarıyla dikkat çeken Levent Vadisi, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Doğal ve tarihî zenginlik

Malatya-Kayseri kara yolu yakınındaki 28 kilometrelik vadi; farklı jeolojik oluşumları, mağaraları, uçurumları, sarp kayalıkları ve neolitik çağdan kalma kalıntıları bir arada barındırıyor.

Seyir terası ve ziyaretçi deneyimi

Vadideki dik kaya bloğuna inşa edilen, çelikten yapılan ve zemini cam olan seyir terası, ziyaretçilere manzarayı kuş bakışı izleme imkânı sunuyor. Alan, kent yaşamının stresinden uzaklaşmak isteyen doğa tutkunları için bir mola noktası olarak öne çıkıyor.

Fotoğrafçılar ve ziyaretçi yoğunluğu

Doğal manzarası ve panoramik bakış açıları nedeniyle vadi, fotoğraf meraklılarının vazgeçilmez mekanları arasında yer alıyor. Seyir terası, alanın derinliğini ve manzarasını rahatça izleme imkânı sağlayarak her yıl binlerce ziyaretçi çekiyor.

