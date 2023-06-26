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Malatya'da Deprem Sonrası Kurban Bayramı Yoğunluğu

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Malatya'da Deprem Sonrası Kurban Bayramı Yoğunluğu
6 Şubat depremlerinde en fazlaca yıkılan şehirlerden birisi olan Malatya'da yaklaşan Kurban Bayramı nedeni ile yoğunluk yaşanıyor. Mağazalarından kurtardıkları ürünleri uygun fiyata satan esnaf, bayram nedeni ile yoğunluk yaşandığını belirterek buruk bir bayram öncesini yaşadıklarını dile getirdiler.

Malatya'da Kurban Bayramı Yoğunluğu

6 Şubat depremlerinde en fazlaca yıkılan şehirlerden birisi olan Malatya'da yaklaşan Kurban Bayramı nedeni ile yoğunluk yaşanıyor. Kent merkezinde binlerce işyerinin yıkılması ile esnaflar adına geçici konteyner işyerleri faaliyete geçerken, birçok esnafta merkezi yerlerde kurdukları tezgahlarda satışlarına devam etmekte.

Mağazalarından kurtardıkları ürünleri uygun fiyata satan esnaf, bayram nedeni ile yoğunluk yaşandığını belirterek buruk bir bayram öncesini yaşadıklarını dile getirdiler. Eski bayram önceleri olmasa da yine de bir yoğunluk yaşandığını söyleyen esnaflar, bayram sonrası ise geçici konteynerlerde faaliyetlerine sürdüreceklerini belirttiler.

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