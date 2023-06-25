Malatya'da Depremzedelere Yapılacak Konutların İnşaatına Başlandı

Kahramanmaraş depremlerinden etkilenmiş olan 11 ilden birisi olan Malatya'da, Akçadağ ilçesine yapılacak bin 800 sosyal konut için çalışmalara başlandı. Toplamda 70 bini konut, 25 bin 300 köy evi olmak suretiyle 95 bin 300 afet konutunun yapılacağı Malatya'da, TOKİ tarafından inşaatlar büyük bir titizlikle sürdürülürken, Akçadağ ilçesinde yapılması planlanan 316 sosyal konutun da temeli atıldı.

İlçeye bağlı Başpınar Mahallesi Dikendede mevkiinde yapımına başlanan konutların bir sene içinde tamamlanması hedeflenirken, bölgeye toplamda bin 800 konutun inşa edileceğini aktaran mahalle muhtarı Mehmet Torun, emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Konutların ilçeye kazandırılmasında AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi (MKYK) Öznur Çalık'ın yoğun bir çaba sarf ettiğini kaydeden bölge sakinlerinden Cahit Zafer Leventoğlu ise, “6 Şubat depremlerinde Başpınar Mahallemiz büyük zarar görürken, deprem sonrası TOKİ konutları için çalışmalara başlandı. Buradaki yetkililer konutların bir sene içinde tamamlanacağını söyledi. İnşallah kısa süre içinde tamamlanır ve vatandaşlarımız kalıcı konutlara yerleştirilir. Allah devletimize milletimize zeval vermesin, devletimiz var olsun” ifadelerine yer verdi.