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Maltepe İdealtepe Mahallesi'nde 2 Aydır Tedbir Alınmadı

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Maltepe İdealtepe Mahallesi'nde 2 Aydır Tedbir Alınmadı
Maltepe İdealtepe Mahallesi'nde yaklaşık 2 ay önce yaşanan göçük sonrası hiçbir önlem alınmaması mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu. Belediyeye yapılan dilekçelerin sonuçsuz kalması üzerine mahalle sakinleri, çocuklar ve araç sürücüleri için tehlike oluşturan alanda tedbir alınmasını istiyor.

Göçük Sonrası Hiçbir Önlem Alınmadı

Maltepe İdealtepe Mahallesi'nde yaklaşık 2 ay önce inşaat alanının yanı başında yer alan yol üzerinde göçük gerçekleşti. Göçük yaşanan alan, Maltepe Belediyesi tarafından demir korkuluk ile kapatıldı. Aradan geçmeyi başaran 2 aylık süre zarfında hiçbir önlem alınmaması vatandaşların tepkisine sebep oldu.

Mahalle Sakinleri Tedbir Alınmasını İstiyor

Mahalle sakinleri, çocuklar ve araç sürücüleri için tehlike oluşturan alan için tedbir alınmasını istedi. Belediyeye birçok kez dilekçe sevk edildiğini belirten mahalle sakinleri, hiçbir dönüş alamadıklarını belirterek bir hale tepki gösterdi.

Burası 2 Aydır Aynı Durumda

Mahalle sakini Ferhat Söğüt, 'Burası 2 aydır şu şekilde duruyor. Çocuklar oyun oynadıkları zaman ya da sabah dışarı çıktıklarında korkudan çocuklarımızı dışarıya bırakamıyoruz. Yetkililerin bununla alakalı tedbir almasını bekliyoruz. Bu harabeyi buradan kaldırsınlar' dedi.

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