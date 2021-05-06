İstanbul 21°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
1441
ALTIN
485.100
DOLAR
8.2228
STERLİN
11.5364
EURO
9.9825
Hava sıcaklıkları düşüyor: Meteoroloji'nden sağanak yağış uyarısı!
Son Dakika
Hava sıcaklıkları düşüyor: Meteoroloji'nden sağanak...
Maldivler tatilinden dönen Hande Erçel'in son pozu 'Aşk yaramış' dedirtti!
Maldivler tatilinden dönen Hande Erçel'in...
Tam kapanmada marketler kaçta kapanıyor? Tam kapanmada marketler kaça kadar açık?
Son Dakika
Tam kapanmada marketler kaçta kapanıyor?...
Muharrem İnce'nin partisinin logosunda dikkat çeken ayrıntı!
Son Dakika
Muharrem İnce'nin partisinin logosunda dikkat...

Mangala benzin dökülmesi sonucu oluşan parlamada 2 kişi yaralandı!

Samsun'da bir aile iftara hazırlık için yaktıkları mangala çabuk yansın diye benzin dökünce, parlayan ateşten 1'i ağır 2 kişi yanarak yaralandı.

06 Mayıs 2021 Perşembe 11:18
Mangala benzin dökülmesi sonucu oluşan parlamada 2 kişi yaralandı!
Takip Et:

1'i ağır 2 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan üzücü olay iftar vakti Samsun'da yaşandı.

Samsun Tekkeköy'de bir aile iftar için mangal yakmak istedi. Gelen bilgilere göre Ömer Ç. isimli kişi ailesiyle birlikte iftar öncesinde evlerinin bahçesinde mangalı yaktı. İftar saatinin yaklaşmasıyla birlikte mangalın çabuk yanmasını isteyen Ömer Ç. mangalın üzerine benzin döktü.

2 kişi yaralandı


Benzinin dökülmesiyle birlikte ateş aniden parladı ve mangala yakın olan 29 yaşındaki Şaduman Ç.ve 3 yaşındaki oğlu Mustafa Ç. yanarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık personeli sevk edildi. Eve gelen ekipler yanarak yaralanan kişileri yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırdı.

Olayla ilgili olarak inceleme başlatılırken,  Mustafa Ç.'nin durumunun kritik olduğu aktarıldı.

 

 


Son Güncelleme: 06.05.2021 12:05
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SamsunTekkeköy
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kocası tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.
Kocası tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.
Kumar baskınında polisten kaçmak için tuvalete ve tezgah altına saklandılar
Kumar baskınında polisten kaçmak için tuvalete ve tezgah altına saklandılar
Gaziosmanpaşa'da çıkan bir çatı yangınına müdahale ederken itfaiye eri düştü
Gaziosmanpaşa'da çıkan bir çatı yangınına müdahale ederken itfaiye eri düştü
Forkliftin altında kalan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Forkliftin altında kalan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Kilosu 10 bin liraya sığır eti! Kasap taleplere yetişemiyor..
Kilosu 10 bin liraya sığır eti! Kasap taleplere yetişemiyor..
Ehliyet için sağlık raporu nereden alınır? Özel hastane sağlık raporu ehliyet için geçerli olur mu?
Ehliyet için sağlık raporu nereden alınır? Özel hastane sağlık raporu ehliyet için geçerli olur mu?

Popüler Haberler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber ve Haberler Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.