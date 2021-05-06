Mangala benzin dökülmesi sonucu oluşan parlamada 2 kişi yaralandı!

1'i ağır 2 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan üzücü olay iftar vakti Samsun'da yaşandı.
Samsun Tekkeköy'de bir aile iftar için mangal yakmak istedi. Gelen bilgilere göre Ömer Ç. isimli kişi ailesiyle birlikte iftar öncesinde evlerinin bahçesinde mangalı yaktı. İftar saatinin yaklaşmasıyla birlikte mangalın çabuk yanmasını isteyen Ömer Ç. mangalın üzerine benzin döktü.
2 kişi yaralandı
Olayla ilgili olarak inceleme başlatılırken, Mustafa Ç.'nin durumunun kritik olduğu aktarıldı.
Son Güncelleme: 06.05.2021 12:05