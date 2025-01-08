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Manisa'da Ferdi Tayfur İçin Lokma Dağıtıldı

Manisa'da, vefat eden sanatçı Ferdi Tayfur anısına hayranları tarafından lokma dağıtıldı ve dualar edildi.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 13:43
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 14:06
Manisa'da Ferdi Tayfur İçin Lokma Dağıtıldı

Ferdi Tayfur Anısına Lokma Dağıtımı

Manisa’da, geçtiğimiz yıl vefat eden ünlü sanatçı Ferdi Tayfur için anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen Tayfur hayranları, 2 Ocak’ta hayatını kaybeden sanatçının anısına lokma dağıttı.

Şarkılar ve Dualarla Anma Etkinliği

Etkinlikte, Ferdi Tayfur'un sevilen şarkıları çalarken katılımcılar dua etti. Kurulan stantta lokma ikramı yapıldı. Katılımcılardan Şenol Özkaya, cenazeye katılamadıkları için bu hayır etkinliğini düzenlediklerini belirtti. Açıklamasında, "Amacımız Ferdi Tayfur gibi sanatçılar vefat etse de onların unutulmaması. Çünkü 7'den 70'e Ferdi Tayfur'u tanıyan birçok insan var," ifadelerini kullandı.

Yeni Nesil İçin Ferdi Tayfur’un Mirası

Özkaya, Tayfur'un müziğinin birçok kişinin hayatında önemli bir yer tuttuğunu ve bu etkinlikle onun ruhunu yaşatmayı hedeflediklerini dile getirdi. Katılımcılardan Cemil Akkan ise Ferdi Tayfur'un yeri doldurulamayacak bir sanatçı olduğunu vurguladı.

Manisa'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda buluşan Ferdi Tayfur hayranları, 2 Ocak'ta yaşamını...

Manisa'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda buluşan Ferdi Tayfur hayranları, 2 Ocak'ta yaşamını yitiren sanatçı için dua etti. Burada kurulan stantta Tayfur'un sevilen şarkıları çalındı, lokma ikram edildi.

Manisa'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda buluşan Ferdi Tayfur hayranları, 2 Ocak'ta yaşamını...

Manisa'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda buluşan Ferdi Tayfur hayranları, 2 Ocak'ta yaşamını yitiren sanatçı için dua etti. Burada kurulan stantta Tayfur'un sevilen şarkıları çalındı, lokma ikram edildi.

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