Manisa'da Sardes Antik Kenti UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde

Manisa'da Sardes Antik Kenti'nin UNESCO Başarısı

Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan Sardes Antik Kenti ve Bin Tepeler Lidya Tümülüsleri, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alındı. Bu mutlu haber, bölge turizmi için büyük bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

Turizm Derneği'nden Sevinç Dolu Açıklama

Salihli Turizm Derneği Başkanı Kadir Durmaz, UNESCO Dünya Miras Komitesi'nin 47. Oturumu'nda, 6 Temmuz 2023 tarihinde Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleşen toplantıda, tarihi kalıntıların listeye alınmasının oy birliğiyle kabul edilmesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Durmaz, antik kentin 12 yıl önce geçici miras listesine alındığını belirterek, bu süre zarfında yapılan çalışmalar sonucunda bu sevindirici sonucun elde edildiğini ifade etti. "Bölgenin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınması, hem kenti hem de bölge turizmini olumlu etkileyecektir. Salihli ve Sardes için hayırlı olsun" diyerek ümitlerini dile getirdi.

Sardes'in Tarihi Değerleri

Sardes Antik Kenti, tarihi boyunca Lidya Devleti'ne başkentlik yapmış ve paranın ilk basıldığı yer olarak biliniyor. Durmaz, bu şehirde tarihteki ilk parfüm ve kumaş boyası gibi ilklerin bulunduğuna dair bulguların ortaya çıktığını da vurguladı.

Yerel Ziyaretçilerden Önemli Yorumlar

Antik kenti ziyaret eden Feray Tanı, kararın kendileri için önemli olduğunu ifade ederek, bölgenin tanıtımının artarak devam etmesi gerektiğini belirtti. Öte yandan, 11 yaşındaki Arjin Gezer, Sardes'i sık sık ziyaret ettiğini ve bu tarihi alanın korunması gerektiğini dile getirerek, "Buranın koruma altına alındığı için çok mutluyum," ifadelerini kullandı.

Manisa'nın tarihi güzelliklerinin ve kültürel mirasının korunması, bölge turizmi için yeni kapılar açması açısından büyük önem taşıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Manisa'nın Salihli ilçesinde yer alan Sardes Antik Kenti ve Bin Tepeler Lidya Tümülüsleri'nin, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne dahil edildiği bildirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Manisa'nın Salihli ilçesinde yer alan Sardes Antik Kenti ve Bin Tepeler Lidya Tümülüsleri'nin, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne dahil edildiği bildirildi.