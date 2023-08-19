Manisa, Eskişehir, Kütahya, Ankara, Gaziantep ve 38 ile acil durum uyarısı! Nefes bile alamayacağız

Sıcak Hava Dalgası Türkiye'yi Etkisi Altına Alıyor: Meteoroloji 43 İli Uyardı!

Türkiye, sıcak hava dalgasının kavurucu etkisi altında terlemeye ve serinlemeye susamış durumda. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin 43 ilinde hava sıcaklığının 35 derece ve üzerine çıkacağı öngörülüyor. Ancak sadece yüksek sıcaklıkla mücadele etmek yetmiyor, çünkü sıcak hava dalgası, güneş çarpması riskini de beraberinde getiriyor. Bu nedenle vatandaşlar, özellikle günün en sıcak saatleri olan 11:00 ile 16:00 arasında dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

Türkiye genelinde etkisini sürdüren sıcak hava dalgası, yaşamı ciddi şekilde etkiliyor. Bu bağlamda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın yani 18 Ağustos Cuma günü için vatandaşları dikkatli olmaya çağırıyor. Ülkenin farklı bölgelerinde bulunan 43 ilde hava sıcaklıklarının 35 derece ve üzerine çıkması bekleniyor.

Sıcaklık rekorları kıran bu günlerde, halkın sağlığına özen göstermek ve güneşin aşırı etkilerine karşı kendini korumak büyük önem taşıyor. Hava sıcaklığının yükseldiği bu dönemde, özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı bulunanlar için daha fazla dikkat gerekiyor. Uzmanlar, su tüketiminin artırılması, bol giyinme ve şapka kullanımı gibi basit önlemlerin, sıcak hava koşullarına karşı koruma sağlayabileceğini belirtiyor.

Kavurucu Sıcaklık Alarmı: 43 İl Güneş Çarpması Riskiyle Karşı Karşıya!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), ülkenin farklı bölgelerinde yaşanan sıcak hava dalgasının etkilerini giderek daha fazla hissettirdiği bir dönemde, vatandaşları güneş çarpması riskine karşı uyardı. Uyarıda, özellikle kronik hastalığı olanlar, yaşlılar ve çocukların yanı sıra tüm vatandaşların, günün en yüksek sıcak saatleri olan 11:00 ile 16:00 arasında özel bir dikkat ve tedbirle hareket etmelerinin hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Hava sıcaklığının kritik seviyelere tırmandığı ve rekorların ardı ardına kırıldığı bu dönemde, güneş ışınlarının yarattığı olumsuz etkileri minimize etmek adına alınacak basit önlemler büyük önem taşıyor. Özellikle açık havada uzun süre kalmadan önce bol su tüketimi yapılması, hafif ve serin giysiler tercih edilmesi, başın şapka veya şapka benzeri bir aksesuarla örtülmesi gibi önlemler, güneş çarpması gibi sağlık sorunlarının riskini azaltabilir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün il il açıkladığı yüksek sıcaklık uyarılarına göre, önümüzdeki günlerde aşağıdaki illerde sıcaklık 35 derece ve üzerine çıkacak:





- Bursa: 37°C

- Kütahya: 39°C

- Manisa: 40°C

- Afyonkarahisar: 38°C

- Aydın: 39°C

- Denizli: 42°C

- Isparta: 38°C

- Konya: 38°C

- Adana: 37°C

- Gaziantep: 41°C

- Şanlıurfa: 43°C

- Malatya: 39°C

- Diyarbakır: 41°C

- Batman: 43°C

- Şırnak: 37°C

ve daha pek çok il...

Türkiye'nin terleme ve susuzlukla mücadele ettiği günlerde, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan açıklama dikkatleri üzerine çekti. Ülkenin çeşitli noktalarında 35 dereceyi aşan sıcaklıkların yaşanacağı tahmin ediliyor. Ancak sadece yüksek sıcaklık değil, güneş çarpması riski de herkesin üzerinde durması gereken bir tehlike olarak belirtiliyor. Kronik rahatsızlıkları olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere tüm vatandaşlara, günün en sıcak anları olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli olmaları çağrısı yapılıyor.

Havanın giderek daha fazla ısındığı bir dönemde, güneşin zararlı etkilerinden korunmanın önemi büyük. Sağlık uzmanları, bu riskli günlerde sık su tüketimi, serin giysiler tercih etme, başın güneş ışınlarından korunması gibi basit adımların, ciddi sağlık sorunlarını önlenebilir hale getirebileceğini vurguluyor. Bu riskli hava koşullarının devam ettiği süreçte, vatandaşların güvenlikleri ve sağlıkları için yetkililerin uyarılarını ciddiye almaları ve gerekli önlemleri alarak kendilerini korumaları büyük önem taşıyor.

Yüksek Sıcaklardan ve Güneş Çarpmasından Nasıl Korunabiliriz?

Bu kavurucu hava dalgasının altında sağlığınızı korumanın yolları aslında elinizin altında. Sıcak havada kendinizi korumanın ilk adımı bol su içmek. Vücudunuzun susuz kalmaması için düzenli su tüketmeyi ihmal etmeyin. Aynı zamanda hafif ve serin giysiler tercih etmek, bedeninizin aşırı ısınmasını engellemek için oldukça etkili bir yöntem. Başınızı bir şapka veya şapka benzeri bir aksesuarla koruyarak güneş ışınlarının zararlı etkilerini azaltabilirsiniz. Özellikle öğle saatlerinde, yüksek sıcaklığın doruk noktasına ulaştığı 11:00 ile 16:00 arasında dışarıda fazla kalmamaya özen göstermek, güneş çarpması riskini minimize etmek adına önemlidir. Kronik rahatsızlıkları olanlar, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas gruplar için bu önlemler hayati bir önem taşıyor. Sıcak hava koşullarında, sağlığınızı korumak için bu basit yöntemleri uygulayarak keyifli ve güvenli bir yaz mevsimi geçirebilirsiniz.