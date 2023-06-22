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Manisa'da Çıkan Yangın İzmir'e Kara Dumanlar Yaydı

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Manisa'da Çıkan Yangın İzmir'e Kara Dumanlar Yaydı
Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Tekeli Geri Dönüşüm Fabrikası'nda çıkan yangın, yaklaşık 5 saattir sürüyor. Yangın nedeniyle yükselen kara dumanlar rüzgarın etkisiyle İzmir'e taşınırken, İzmir'de vatandaşlar endişeli. Konak'ta gezen Ege Yusuf Sarı, “İzmir'i kara dumanlar kaplamış durumda. Zaten is kokusu geliyor ve her kısımda kül var. Umarım en kısa zamanda yangın söndürülür” dedi.

Manisa'da Tekeli Geri Dönüşüm Fabrikası'nda Çıkan Yangın İzmir'e Etki Etti

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan Tekeli Geri Dönüşüm Fabrikası'nda çıkan yangın yaklaşık 5 saattir sürüyor. Yangına birden fazla ekip havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangından dolayı yükselen kara dumanlar ise rüzgarın etkisiyle İzmir'e taşındı. İzmir'de gökyüzünü dumanlar kaplarken vatandaşların üzerine ise adeta kül yağdı.

Yangın Nedeniyle Vatandaşlar Endişeli

Konak'ta gezen Ege Yusuf Sarı, “Şu anda Manisa'da yangın var ve bizde İzmir'in göbeğindeyiz. İzmir'i kara dumanlar kaplamış durumda. Zaten is kokusu geliyor ve her kısımda kül var. Umarım en kısa zamanda yangın söndürülür” dedi. Konak'ta oturan Yunus Tokay ise, “İs kokusunu da alıyoruz. Yangın sanki birkaç sokak ötede gibi. Umarım yangın söndürülür” ifadelerine yer verdi.

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