Manisa’da feci kaza! Otomobil hurdaya döndü

Kaza, 22.40 sıralarında Yunusemre ilçesi Menemen-Manisa yolu üzerinde oldu. Edinilen bilgiye göre, Manisa istikametine doğru hareket halinde olan Özcan T. yönetimindeki 35 ASG 114 plakasına sahip konteyner yüklü kamyon, aynı yönde seyreden Ramazan E. (48) idaresindeki 45 DZ 768 plakasına sahip otomobile arkadan çarptı. Kaza sonrası otomobil hurdaya dönerken, sürücü sıkıştığı araçtan Manisa Büyükşehir İtfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. İhbar üzerine olayın gerçekleştiği yere gelmiş olan sağlık personelince ilk müdahalesi yapılmış olan Ramazan E., bundan sonra ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı. Ramazan E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kamyon sürücü kazayı yara alımı yapmadan atlattı. Kazayla ilgili soruşturma süreci başladı.

Önder Aydın-Sadık Cangel

