Manisa'daki Geri Dönüşüm Fabrikası'nda Yangın: İtfaiye Ekipleri Çalışmalarına Devam Ediyor

Manisa'daki Geri Dönüşüm Fabrikası'nda Yangın Devam Ediyor

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yer alan Muradiye OSB'deki Tekeli Geri Dönüşüm Fabrikası'nda saat 16.30 sıralarında çıkan yangın devam etmekte. Yangına birden fazla itfaiye ekibi iş makinesi ve tankerlerle müdahale ederken, çevre ilçelerden de takviye ekipler istendiği öğrenildi.

Yangına havadan da müdahale etmek için yangın söndürme uçağının da havalandığı bildirildi. Gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar şehir merkezinden ve İzmir'den de görünürken, ekiplerin yangınla mücadelesi aralıksız bir şekilde devam etmektedir. Geri dönüşümdeki yangın idari binaya da sıçradı.

Geri Dönüşüm Tesisi Yangını Devam Ediyor

Yunusemre ilçesindeki Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan geri dönüşüm tesisi yangını devam etmekte. Yaklaşık 5,5 saatlik sürenin arkada kaldığı yangında itfaiye ekiplerinin söndürme ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Gün içerisinde Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ile birlikte İzmir Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 5 arazöz ve İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleriyle müdahale edildi. Akşam saatlerinde helikopterlerin geri çekilmesiyle karadan itfaiye ekipleri ve iş makinalarıyla müdahale devam etmektedir. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 52 ekip ve 92 personelle süren çalışmalar havadan görüntülendi. Yangın halen sürerken yükselen dumanların etkisinin azaldığı görüldü.