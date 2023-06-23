Manisa'daki Geri Dönüşüm Tesisi'nde Yangın Devam Ediyor

Manisa'da Geri Dönüşüm Tesisi'nde Yangın

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan Tekeli Geri Dönüşüm Tesisi'nde dün saat 16.30 sıralarında başlayan yangın devam etmektedir. Yaklaşık 16 saatlik sürenin arkada kaldığı yangında itfaiye ve orman teşkilatının söndürme ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ile birlikte İzmir Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 5 arazöz ve İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleriyle müdahale edilen yangında akşam saatlerinde helikopterlerin geri çekilmesiyle karadan itfaiye ekipleri ve iş makineleriyle müdahale devam etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 52 ekip ve 92 personelle süren çalışmalar sabaha kadar sürerken sabahın ilk ışıklarıyla bir arada ekiplerin müdahalesi daha fazla hız kazandı. Tüm geceyi ayakta geçiren ekipler yangını kontrol altına almaya çalışırken hala alevlerin yükseldiği tesiste hummalı çalışmalar sürüyor.