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Mansur Yavaş duyurdu! O saatler arası kimse evden dışarı çıkmasın: Kıyamet gibi olacak

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Mansur Yavaş duyurdu! O saatler arası kimse evden dışarı çıkmasın: Kıyamet gibi olacak
Son günlerde bütün iller yağışlardan etkilenirken Ankara için kesin uyarılar yapıldı. Mansur Yavaş sosyal medyadan duyurdu! Tüm detaylar haberimizde.

Son birkaç gündür başkent yoğun yağış altında kaldı. Kentte birçok olumsuzluk yaşanırken bugün için de Mansur Yavaş vatandaşı uyardı! Yoğun yağış geliyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ANKARALILAR UYARILDI

Ankara'da yaşayan vatandaşlar son birkaç gündür yoğun yağışların altında kalmaya devam ediyor. Ankara Valiliği tarafından yapılan son uyarıya göre 9 Haziran günü yaşanabilecek yoğun yağışlar sebebiyle ilde sel ve su baskınları yaşanmasına karşı tedbirli olunması gerekiyor. 

Ankara'da Yaşayanlar Yağışlara Dikkat

Ankara Valiliği vatandaşı çok gerekli olmadıkça evden çıkmamaları gerektiği konusunda uyardı. Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklama şu şekilde; 'Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi tarafından alınan bilgilere göre 9 Haziran günü il çevresinde beklenen gök gürültülü sağanak yağış öğlen saatlerinden itibaren kuvvetli şekilde gelecek. Ani sel, su baskınları, yıldırım, dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşım aksaklıklarına karşı tedbirli olmak gerekiyor.' 

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