Mansur Yavaş müjdeyi verdi! Ankaralı kadınlar ücretsiz yararlanacak: Duyuru geldi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yüzlerce kadına ücretsiz destek sağlandığını duyurdu. Başkan Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ücretsiz avukatlık desteği protokolünün ikincisinin imzalandığını belirtti. Bu destek sayesinde kadınlar hukuki konularda ücretsiz yardım alabilecekler.

Başkan Yavaş'ın açıklaması, kadınların haklarını koruma ve destek alma imkanının artması adına önemli bir adım olarak değerlendirildi. Yüzlerce kadının bu hizmetten faydalanması bekleniyor ve bu protokol, kadınlara güvence ve destek sağlama konusunda önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Mansur Yavaş'ın bu adımı, toplumun genelinde takdirle karşılandı ve kadınların haklarının korunması için yapılan çalışmalara verilen önemin bir göstergesi olarak değerlendirildi. İşte detaylar...





MANSUR YAVAŞ'IN KADINLAR İÇİN ÇALIŞMASI

Ankara'da, kadınların ilgisini çekecek önemli bir gelişme yaşandı. Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile kadınlara ücretsiz avukatlık hizmeti sunan protokolün ikincisinin imzalandığını duyurdu.

Başkan Yavaş'ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Kadın sığınmaevinde kalan kadınlar başta olmak üzere kadın danışma merkezlerine başvuran yüzlerce kadına ücretsiz avukatlık desteği sunduğumuz protokolümüzün ikincisini imzaladık. Ankara Barosu ile ortaklık kurarak imzaladığımız protokol sayesinde avukatlık hizmetinin yanı sıra saha çalışmalarında hukuki bilgilendirme günleri düzenleyecek ve tüm kadın lokallerinde hukuk günleri gerçekleştireceğiz." İşte ayrıntılar...





Bu protokolün imzalanmasıyla birlikte, kadın sığınmaevlerinde kalan ve kadın danışma merkezlerine başvuran yüzlerce kadına ücretsiz avukatlık desteği sağlanacak. Ankara Barosu ile yapılan ortaklık sayesinde, kadınlara sadece avukatlık hizmeti sunulmakla kalmayacak, aynı zamanda saha çalışmalarında hukuki bilgilendirme günleri düzenlenecek ve tüm kadın lokallerinde hukuk günleri düzenlenecek.

Bu adım, kadınların hukuki destek ihtiyaçlarını karşılamak ve haklarını korumak amacıyla atılan önemli bir adım olarak değerlendirildi. Kadınların güçlenmesi ve seslerini duyurma konusunda yapılan çalışmalara verilen önemin bir göstergesi olarak nitelendirildi. Başkan Yavaş'ın bu duyarlılığı, kadınların yaşadığı zorluklara çözüm bulma ve destek sağlama konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor.