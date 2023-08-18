Mardin, Ankara, Kırıkkale, Isparta, Antalya ve 10 ile vahim haber! Yeni bir felakete hazır olun

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Meteoroloji Kurumu'nun Temmuz ayı kuraklık ve yağış analiz raporunda Türkiye'nin büyük bir bölümü için "şiddetli kuraklık" uyarısı verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün aylık olarak yayınladığı ve kuraklık analizi yapan Percentage of Normal Index'e (PNI) göre Temmuz 2023 kuraklık durum haritası ürkütücü. Harita, ülkenin büyük bölümünün "şiddetli kuraklık" yaşadığını gösteriyor.

Haritada Trakya'nın büyük bir bölümünün, Akdeniz'in, Ege'nin, Orta Anadolu'nun ve Güneydoğu Anadolu'nun "şiddetli kuraklık" yaşadığı tespit edildi. Niğde ile Konya ve Batı Marmara bölgelerinde Karadeniz, Orta Ege Denizi, Kuzeydoğu Anadolu ve Güney İç Anadolu'da kuraklık ölçümleri "normal ve üstün" olarak belirlendi.

Temmuz 2023 bölgesel yağış meteoroloji raporuna göre Türkiye'de Temmuz yağışları normalin üzerinde, geçen yıl Temmuz yağışları normalin üzerindeydi. Raporda, Temmuz (1991-2020) yağış miktarı, normal Temmuz ayına göre %18 ve bir önceki yılın yağışlarına göre %100'den fazla artışla 18,4 mm oldu. Temmuz. yıl. Ancak bölgede yağışların Karadeniz bölgesi hariç tüm bölgelerde normalden düşük olduğu bildirildi.

ZONGULDAK'TA SON 63 YILIN EN YÜKSEK YAĞIŞI

En fazla yağış alan il 187,5 mm ile Zonguldak, en az yağış alan il ise 0,1 mm ile Kilis'tir. 63 yılın en yüksek temmuz yağışı Düzce ve Zonguldak'ta kaydedildi. Normalleşmeden en fazla düşüşün olduğu il %97 ile Kilis'tir. Türkiye'de Temmuz ayında ortalama 3,6 yağışlı gün vardır (1991-2020 normal dönemi 3,2 gündür). Karadeniz'in doğu kıyı kesiminde ve Ardahan çevresinde yağışlı gün sayısı 10-15 güne, Ege, Batı Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Çanakkale, Balıkesir, Isparta, Mersin ve Hatay ve çevresinde 1 güne düştü.

BÖLGELERE GÖRE YAĞIŞ MİKTARLARI

Bölgelere göre yağışlar ise şöyle;

MARMARA:

Bölgenin Temmuz yağışı 19,9 mm, normali 22,5 mm, Temmuz 2022 yağışı ise 16,9 mm'dir. Yağış normale göre %11 azaldı, Temmuz 2022'ye göre %18 arttı.

EGE:

Bölgenin Temmuz yağışı 7,8 mm, normali 10,7 mm, Temmuz 2022 yağışı ise 4,3 mm. Yağış miktarı Temmuz 2022'ye göre normalden %27 daha düşük ve %81 daha yüksek.

AKDENİZ:

Bölgenin Temmuz yağışı 4,1 mm, normali 8,2 mm, Temmuz 2022 yağışı ise 2,3 mm. Yağışlar normale göre %50 azaldı, Temmuz 2022'ye göre %78 arttı.

İÇ ANADOLU:

Bölgenin Temmuz yağışı 7,4 mm, normali 10,2 mm, Temmuz 2022 yağışı ise 7,6 mm'dir. Yağış normalden %28 daha düşük ve Temmuz 2022 civarında yağmur yağacak.

KARADENİZ:

Bölgenin Temmuz yağışı 64,1 mm, normali 35,5 mm, Temmuz 2022 yağışı ise 25,4 mm'dir. Yağış, Temmuz 2022'ye kıyasla normalin %81 üzerinde ve %100'ün üzerinde arttı.

DOĞU ANADOLU:

Bölgenin Temmuz yağışı 13.9mm, ortalama 15.4mm, Temmuz 2022 yağışı 2.8mm. Normale göre %10 azaltıldı, Temmuz 2022'ye göre %100'den fazla arttı.

GÜNEYDOĞU ANADOLU:

Bölgenin Temmuz yağışı 0,7 mm, normali 1,5 mm, Temmuz 2022 yağışı ise 0,5 mm. Yağış normalden %53 düştü ve Temmuz 2022'ye göre %40 arttı.