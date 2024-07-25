Mardin’de satışa sunulan cazip mülk 295 M² bina yatırımcıları bekliyor

Mardin’in Derik ilçesinde banka tarafından satışa sunulan bu 295 m² büyüklüğündeki bina, yatırımcılar ve alıcılar için büyük bir fırsat sunuyor. Hem ticari hem de konut olarak kullanılabilen bu yapı, zemin katındaki iki dükkan ve birinci kattaki konutuyla dikkat çekiyor. Ayrıca, parsel üzerindeki ek yapılar, çeşitli kullanım olanakları sağlıyor.

İki katlı yapının zemin katında ticari amaçlı kullanılan iki dükkan, birinci katta ise bir konut bulunuyor. Emlak piyasasında dikkat çeken bu teklif, yatırımcılar ve alıcılar için cazip fırsatlar sunuyor.





GENEL ÖZELLİKLER



BİNA VE YERLEŞİM

Adres: Kale Mahallesi 186 ada 3 parsel, Derik / Mardin, 23509 - Mardin Derik Kale’de

Toplam Alan: 295 m²

Net Alan: 256 m²

Brüt Alan: 295 m²

Oda Sayısı: 2+1

Kat Sayısı: 2

Bina Yaşı: 24

Isıtma: Soba

Balkon: Var

Kullanım Durumu: İşgal altında

Kimden: Banka

DETAYLI AÇIKLAMA

Zemin katta, toplamda 75 m² büyüklüğünde iki ticari dükkan bulunuyor. Bu dükkanlar, çeşitli iş kolları için uygun alanlar sunmaktadır. Birinci katta ise 90 m² büyüklüğünde, 2+1 oda düzenine sahip bir konut yer almakta. Ayrıca, parsel üzerinde 50 m² büyüklüğünde bir müştemilat ve 80 m² büyüklüğünde tek katlı yığma bir ev de bulunuyor.

FİYAT VE TEKLİF



Bu kapsamlı taşınmazın başlangıç fiyatı 1.040.000 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Bu fiyat, hem konut hem de ticari alan olarak kullanılabilecek potansiyeliyle dikkat çekiyor.