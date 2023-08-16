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Mardin, Gaziantep, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş! Çarşamba ve Perşembe günlerine aman dikkat

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Mardin, Gaziantep, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş! Çarşamba ve Perşembe günlerine aman dikkat
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Türkiye, 14-15 Ağustos tarihlerinde Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde aşırı sıcaklarla mücadele ediyor. Meteorolojik kaynaklar, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin illeri için kırmızı alarm verdi. Bu illerdeki halk, yüksek sıcaklara karşı uyarıldı.

aşırı sıcaklar

Bugün Adana Kozan'da hava sıcaklığının 48.5 dereceye kadar çıkabileceği öngörülüyor. Özellikle Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay ve Güneydoğu Anadolu hattında çok sıcak bir gün geçmesi bekleniyor. Uzmanlar, vatandaşları sıcak çarpması gibi sağlık sorunlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Hava durumu uzmanları, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki aşırı sıcakların 14-15 Ağustos tarihlerinde etkili olmaya devam edeceğini belirtiyor. Vatandaşlar, güneşin en sıcak olduğu saatlerde dışarı çıkmamaya özen göstermeli, bol su tüketmeli ve gerekli önlemleri almalıdır.

Yetkililer, bu aşırı sıcaklar nedeniyle oluşabilecek sağlık sorunlarına karşı vatandaşları bilinçlendirmeye ve gerekli tedbirleri almaya çağırıyor. Hava durumu ve güvenlik haberleri yakından takip edilerek, halkın güvende kalması amaçlanıyor.

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