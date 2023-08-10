Marketlerden çamaşır suyu alırken dikkat! Binlercesi toplatıldı: Zehir almış olabilirsiniz
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili toplumun dikkatini çekmeye ve bilgilendirmeye devam ediyor. Bu bağlamda, resmi sosyal medya hesapları üzerinden yeni bir açıklama daha yapıldı. Yayınlanan bildiride, halk sağlığını tehlikeye sokabilecek türden ürünlere yönelik bir operasyonun Tuzla ilçesinde gerçekleştirildiği duyuruldu.
2 MİLYON 880 BİN TL PİYASA DEĞERİ
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün resmi paylaşımında aşağıdaki ifadelere yer verildi:
"Bugün Tuzla ilçesinde halk sağlığını tehlikeye düşürebilecek nitelikte ürünlere yönelik gerçekleştirilen operasyon sonuçlandı. Operasyon neticesinde, piyasa değeri yaklaşık 2.880.000 ₺ olan toplamda;
80.000 adet sahte etiket,
1.000 adet taklit şişe kapağı,
500 adet doluma hazır boş şişe,
10.920 adet dolumu tamamlanmış riskli çamaşır suyu,
ele geçirildi ve 1 şüpheli şahıs yakalandı."