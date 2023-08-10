Marketlerden çamaşır suyu alırken dikkat! Binlercesi toplatıldı: Zehir almış olabilirsiniz

Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, son dönemde gerçekleştirilen operasyonlarda toplamda 92 bin 420 temizlik ürünü ve bileşenine el konuldu. Bu miktarın içinde tam 10 bin 920 adet çamaşır suyu da yer alıyor. Emniyet Müdürlüğü, konuyla ilgili detayları kamuoyu ile paylaştı. İşte ayrıntılar...